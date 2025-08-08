"Був у бігах": дружина чоловіка, що стріляв у "МакДональдзі" в Черкасах, пояснила ЗМІ його мотиви

Дружина чоловіка, який влаштував стрілянину в "МакДональдзі" у Черкасах, назвала його ймовірні мотиви. Жінка стверджує, що у 2022 році його незаконно мобілізували, а минулого року він самовільно залишив частину через "шалений тиск".

За словами журналістів, мова йде про місцевого мешканця 1992 року народження на прізвище Бояршинов. Правоохоронці запрошували на місце інциденту його дружину, 33-річну Марію, для допомоги у веденні перемовин. Марія розповіла в коментарі ТСН, що її чоловіка то такого вчинку "довели обставини".

За її словами, чоловіка у 2022 році "затовкали в машину та привезли до військкомату" представники територіальної оборони.

"Він не чинив спротиву. Дали повістку — пішов служити", — заявила жінка.

Вона розповіла, що чоловік служив у десантно-штурмовій бригаді з літа 2022 року, а перед новорічними святами минулого року пішов у СЗЧ через те, що він міг спати лише 3 години, на нього чинили "шалений тиск" і не дозволяли піти у відпустку.

"Якщо людина в бігах, то можна зрозуміти, яке життя у чоловіка. Були проблеми з роботою", — зазначила Марія.

Жінка запевнила, що її чоловік не був агресивною людиною, а до зриву його привів постійний стрес на фоні війни.

"У нього не було мети комусь зашкодити у ресторані, він нікого не поранив. Він мав намір поранити тільки себе, хотів покінчити з життям", — передають журналісти слова Марії.

Співрозмовниця корепондентів додала, що поліція запросила її для переговорів із чоловіком, але її допомога не знадобилася.

"Він не знав, що я туди приїхала. Я тільки бачила, як його вже виносили. Зараз начебто загрози його життю немає, його перевели вже з реанімації", — розпоаіла вона.

За словами жінки, її чоловік до повномасштабного вторгнення РФ до України працював у сфері SMM, а напередодні стрілянини в "МакДональдзі" весь день був на роботі. Також Марія підтвердила ТСН, що певний час він мав проблеми з виплатою кредитів.

Правоохоронці біля McDonald's у Черкасах, де чоловік влаштував стрілянину

Стрілянину в "МакДональдзі" прокоментували в компанії

В коментарі ТСН пресслужба компанії MacDonald's підтвердила, що поліція розслідує інцидент, який стався в одному з їхніх ресторанів. За словами представників мережі, всіх клієнтів і співробітників було евакуйовано негайно.

"Ресторан відновив роботу вже за кілька годин, щойно правоохоронні органи завершили роботу на місці", — повідомили у компанії.

Стрілянина в "МакДональдзі" у Черкасах: деталі

Стрілянина в Черкасах сталася 7 серпня: озброєний чоловік забарикадувався в ресторані McDonald's. Персонал і відвідувачів екстрено евакуювали.

Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який захопив McDonald's і зачинився у вбиральні. З'ясувалося, що під час стрільби він поранив сам себе. Чоловіка госпіталізували, інформації про інших постраждалих немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).

За інформацією джерел УНН, затриманий був військовослужбовцем і перебував у СЗЧ. За даними журналістів, чоловік стріляв у стелю з газового пістолета, а потім порізав собі шию гострим предметом.