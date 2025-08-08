"Был в бегах": жена мужчины, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах, объяснила СМИ его мотивы

Жена мужчины, который устроил стрельбу в "МакДональдзе" в Черкассах, назвала его вероятные мотивы. Женщина утверждает, что в 2022 году его незаконно мобилизовали, а в прошлом году он самовольно покинул часть из-за "безумного давления".

По словам журналистов, речь идет о местном жителе 1992 года рождения по фамилии Бояршинов. Правоохранители приглашали на место инцидента его жену, 33-летнюю Марию, для помощи в ведении переговоров. Мария рассказала в комментарии ТСН, что ее мужа то такого поступка "довели обстоятельства".

По ее словам, мужчину в 2022 году "затолкали в машину и привезли в военкомат" представители территориальной обороны.

"Он не оказывал сопротивления. Дали повестку — пошел служить", — заявила женщина.

Она рассказала, что мужчина служил в десантно-штурмовой бригаде с лета 2022 года, а перед новогодними праздниками прошлого года ушел в СЗЧ из-за того, что он мог спать только 3 часа, на него оказывали "безумное давление" и не позволяли уйти в отпуск.

"Если человек в бегах, то можно понять, какая жизнь у мужчины. Были проблемы с работой", — отметила Мария.

Женщина заверила, что ее муж не был агрессивным человеком, а к срыву его привел постоянный стресс на фоне войны.

"У него не было цели кому-то навредить в ресторане, он никого не ранил. Он намеревался ранить только себя, хотел покончить с жизнью", — передают журналисты слова Марии.

Собеседница коррепондентов добавила, что полиция пригласила ее для переговоров с мужчиной, но ее помощь не понадобилась.

"Он не знал, что я туда приехала. Я только видела, как его уже выносили. Сейчас вроде бы угрозы его жизни нет, его перевели уже из реанимации", — розпоаила она.

По словам женщины, ее муж до полномасштабного вторжения РФ в Украину работал в сфере SMM, а накануне стрельбы в "МакДональдзе" весь день был на работе. Также Мария подтвердила ТСН, что некоторое время он имел проблемы с выплатой кредитов.

Правоохранители возле McDonald's в Черкассах, где мужчина устроил стрельбу Фото: Национальная полиция

Стрельбу в "МакДональдзе" прокомментировали в компании

В комментарии ТСН пресс-служба компании MacDonald's подтвердила, что полиция расследует инцидент, который произошел в одном из их ресторанов. По словам представителей сети, все клиенты и сотрудники были эвакуированы немедленно.

"Ресторан возобновил работу уже через несколько часов, как только правоохранительные органы завершили работу на месте", — сообщили в компании.

Стрельба в "МакДональдзе" в Черкассах: детали

Стрельба в Черкассах произошла 7 августа: вооруженный мужчина забаррикадировался в ресторане McDonald's. Персонал и посетителей экстренно эвакуировали.

Спецназовцы КОРД задержали мужчину, который захватил McDonald's и закрылся в туалете. Выяснилось, что во время стрельбы он ранил сам себя. Мужчину госпитализировали, информации о других пострадавших нет. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

По информации источников УНН, задержанный был военнослужащим и находился в СЗЧ. По данным журналистов, мужчина стрелял в потолок из газового пистолета, а затем порезал себе шею острым предметом.