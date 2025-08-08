Мужчина, устроивший стрельбу в McDonald's, находился в СОЧ, — СМИ

7 августа мужчина открыл огонь в заведении фастфуда в Черкассах. Источники из правоохранительных органов сообщили журналистам, что он — военный и сейчас находится в больнице.

В четверг мужчина совершил несколько выстрелов в черкасском McDonald's. В результате происшествия пострадал только он сам, поэтому был задержан и госпитализирован с ранением. Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции 8 августа сообщили в УНН.

Выяснилось, что задержанный является военнослужащим, который самовольно покинул часть. Он был вооружен газовым пистолетом и стрелял в потолок. После этого стрелок порезал себе шею с помощью острого предмета.

Сейчас мужчина находится в больнице. Больше никто от его действий не пострадал. Следователи ведут расследование по делу о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия. Правоохранители устанавливают, что заставило украинца открыть огонь в заведении питания и ранить самого себя.

Стрельба в McDonald's: что уже известно

7 августа в СМИ со ссылкой на пресс-секретаря полиции Зою Вовк сообщали, что около 11:00 в McDonald's на улице Смелянской зашел вооруженный мужчина. Работников и посетителей удалось эвакуировать, территорию оцепили.

Впоследствии появились кадры, как из заведения выносили раненого. В соцсетях утверждали, что стрелок угрожал оружием посетителям и сам себе нанес ранения.

Вскоре полиция официально подтвердила госпитализацию стрелка. Сообщалось, что после нескольких выстрелов он закрылся в туалете. Спецоперацию по задержанию за час провели спецназовцы КОРД.

Напомним, ранее, 3 августа, произошла стрельба в Харькове, в результате которой был госпитализирован 22-летний ветеран ВСУ. Полицейские задержали местного жителя, которому грозит до 7 лет заключения.