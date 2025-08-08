Чоловік, який влаштував стрілянину у McDonald's, перебував у СЗЧ, — ЗМІ

7 серпня чоловік відкрив вогонь у закладі фастфуду в Черкасах. Джерела з правоохоронних органів повідомили журналістам, що він — військовий і нині перебуває у лікарні.

У четвер чоловік здійснив кілька пострілів у черкаському McDonald’s. Внаслідок події постраждав лише він сам, тож був затриманий і госпіталізований з пораненням. Про це з посиланням на власні джерела у поліції 8 серпня повідомили в УНН.

З’ясувалося, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. Він був озброєний газовим пістолетом і стріляв у стелю. Після цього стрілок порізав собі шию за допомогою гострого предмета.

Нині чоловік перебуває у лікарні. Більше ніхто від його дій не постраждав. Слідчі ведуть розслідування у справі про хуліганство, здійснене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Правоохоронці встановлюють, що змусило українця відкрити вогонь у закладі харчування та поранити самого себе.

Стрілянина у McDonald’s: що вже відомо

7 серпня у ЗМІ з посиланням на речницю поліції Зою Вовк повідомляли, що орієнтовно після 11:00 у McDonald's на вулиці Смілянській зайшов озброєний чоловік. Працівників і відвідувачів вдалося евакуювати, територію оточили.

Згодом з’явились кадри, як з закладу виносили пораненого. У соцмережах стверджували, що стрілок погрожував зброєю відвідувачам і сам собі завдав поранень.

Невдовзі поліція офіційно підтвердила госпіталізацію стрілка. Повідомлялося, що після кількох пострілів він зачинився у вбиральні. Спецоперацію з затримання за годину провели спецпризначенці КОРД.

Нагадаємо, раніше, 3 серпня, сталася стрілянина у Харкові, внаслідок якої був госпіталізований 22-річний ветеран ЗСУ. Поліціянти затримали місцевого жителя, якому загрожує до 7 років ув’язнення.