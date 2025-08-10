Конфлікт у супермаркеті: у Львові військовий посварився з охоронцем та погрожував йому ножем

У Львові посеред дня стався конфлікт у супермаркеті між військовим та охоронцем магазину. Військового затримала поліція на місці, після того як він витягнув ніж.

У неділю, 10 серпня, в соціальних мережах повідомили, що у Львові в супермаркеті "Арсен" на вулиці Чорновола чоловік взяв у заручники людей та погрожував пістолетом.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич уточнив, що ситуація сталася через конфлікт між двома особами. За його словами, поліція затримала чоловіка.

"Відбувся конфлікт між двома особами, при якому один з учасників дістав подібне на пістолет. Поліція на місці вже затримала особу", — йдеться у повідомленні.

Згодом Зінкевич додав, що стався побутовий конфлікт: військовий у стані алкогольного сп’яніння посварився з охоронцем закладу.

"Під час перепалки він дістав ніж, який деякі відвідувачі сплутали з пістолетом, і викликали слідчо-оперативну групу", — написав депутат.

Зазначимо, що поліція на момент публікації новини інцидент ще не коментувала.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що у Львові учні влаштували в школі стрілянину з пістолета. На кадрах відео можна побачити трьох підлітків у шкільному класі. Один із хлопців тримає книгу біля попереку, а інший цілить у неї з пістолета та робить постріл.

29 травня у Львові стався скандал у школі через російську музику. В мережі поширилося відео, на якому учні ліцею №93 співали та танцювали у вбиральні під пісню російського репера Моргенштерна. Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк запевнив, що з учнями та адміністрацією школи проведуть розмови.

Фокус також писав, що 5 серпня під час перевірки документів у Черкасах чоловік дістав бойову гранату та намагався взяти в заручники військовослужбовців. Зрештою його затримали, ніхто не постраждав.