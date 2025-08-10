Конфликт в супермаркете: во Львове военный поссорился с охранником и угрожал ему ножом

Во Львове посреди дня произошел конфликт в супермаркете между военным и охранником магазина. Военного задержала полиция на месте, после того как он вытащил нож.

Related video

В воскресенье, 10 августа, в социальных сетях сообщили, что во Львове в супермаркете "Арсен" на улице Черновола мужчина взял в заложники людей и угрожал пистолетом.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич уточнил, что ситуация произошла из-за конфликта между двумя лицами. По его словам, полиция задержала мужчину.

"Произошел конфликт между двумя лицами, при котором один из участников достал подобное на пистолет. Полиция на месте уже задержала человека", — говорится в сообщении.

Впоследствии Зинкевич добавил, что произошел бытовой конфликт: военный в состоянии алкогольного опьянения поссорился с охранником заведения.

"Во время перепалки он достал нож, который некоторые посетители спутали с пистолетом, и вызвали следственно-оперативную группу", — написал депутат.

Отметим, что полиция на момент публикации новости инцидент еще не комментировала.

Напомним, 11 августа стало известно, что во Львове ученики устроили в школе стрельбу из пистолета. На кадрах видео можно увидеть трех подростков в школьном классе. Один из парней держит книгу возле поясницы, а другой целится в нее из пистолета и делает выстрел.

29 мая во Львове произошел скандал в школе из-за русской музыки. В сети распространилось видео, на котором ученики лицея №93 пели и танцевали в туалете под песню российского рэпера Моргенштерна. Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк заверил, что с учениками и администрацией школы проведут беседы.

Фокус также писал, что 5 августа во время проверки документов в Черкассах мужчина достал боевую гранату и пытался взять в заложники военнослужащих. В конце концов его задержали, никто не пострадал.