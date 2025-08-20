"Навіть якщо завтра буде припинення вогню": більшість українських біженців у Польщі не повернуться, — аналітики

Більшість українських біженців, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії, не повернуться назад в Україну. Цього може не відбутися навіть за умови, якщо завтра буде оголошено про припинення вогню, і на це є певні причини.

Українські біженці "добре інтегрувалися" в економіку Польщі, зокрема у ринок праці, що і є причиною того, що вони, ймовірно, не повернуться додому. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дослідження Fitch Ratings.

Це означає, що українські біженці продовжать підтримувати економіку Польщі, де "державні фінанси залишаються ключовою проблемою", пише видання.

Польща приймає у себе близько мільйона українських біженців, які переїхали сюди з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Така кількість біженців з України сприяла пожвавленню польського ринку праці, і така тенденція буде зростати, вважають у Fitch Ratings.

"Ми не бачимо, що це сильно зміниться, оскільки вони дуже добре інтегрувалися в польський ринок праці. Тож навіть якщо завтра буде укладено перемир'я, ми не бачимо, щоб багато українських біженців повернулися до України", — зазначив аналітик Fitch.

Окрім близько мільйона біженців, ще до повномасштабної війни у Польщі проживали, за різними оцінками, від кількох сотень тисяч до понад мільйона українців.

Аналітики прогнозують Польщі економічне зростання:

3% у 2025 році;

3% у 2026 році;

3,1% у 2027 році.

Українські біженці за кордоном

Українці за кордоном, які вимушено покинули країну через початок російської агресії, все частіше думають про повернення додому, однак при цьому залишаються в інших країнах. Про це стверджують результати дослідження Gradus Research, пояснюючи таку ситуацію тим, що люди прагнуть стабільності.

Водночас перебування українських біженців у певних країнах зазнає певних обмежень через урядові рішення. Так, 6 серпня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що обмежує рівень допомоги українським біженцям, які знайшли притулок в Угорщині.

У серпні також видання The Wall Street Journal повідомляло, що 120 тисяч українців у США опинилися під загрозою депортації через завершення дії гуманітарної програми Uniting for Ukraine.