Навчальний рік 2025-2026: оприлюднено дати шкільних канікул у Києві й інших регіонах

В Україні 1 вересня стартував новий навчальний рік. Форму навчання та дати канікул кожна школа може обирати самостійно, проте адміністрації українських міст публікують рекомендовані графіки відпочинку дітей і останнього дзвоника.

В опублікованому на сайті департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації листі про структуру нового навчального року зазначено, що згідно з постановою Кабінету міністрів України він триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026-го. При цьому кожна школа може самостійно вирішувати, якою буде структура навчального року, до якої дати він триватиме і в якій формі проходитиме навчання.

Навчальний рік 2025-2026 у Києві

Згідно з документом, департамент пропонує столичним школам такий графік навчального року:

перший семестр — з 1 вересня до 24 грудня 2025 року;

другий семестр — з 12 січня до 30 травня 2026 року.

Запропонований департаментом освіти і науки графік канікул у Києві:

осінні — з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року;

зимові — з 25 грудня 2025-го до 11 січня 2026 року;

весняні — з 23 до 29 березня 2026 року.

Учнів перших класів пропонується відправити на додаткові канікули з 16 по 21 лютого.

Останній дзвоник у 2026 році у Києві має пролунати 29 травня.

Навчальний рік 2025-2026 в Одесі

Департамент освіти та науки Одеської міської ради повідомив, що навчальний рік 2025-2026 у місті триватиме до 29 травня без продовження на червень.

Графік шкільних канікул в Одесі:

осінні — з 27 жовтня по 2 листопада;

зимові — з 27 грудня по 11 січня;

весняні — з 23 по 29 березня.

Варто зазначити, у місті через небезпеку російських обстрілів цього року не проводили масштабних лінійок.

Навчальний рік 2025-2026 в Дніпрі

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради повідомляв, що навчання в школах буде очним, але за потреби батьки зможуть обирати змішану чи повністю дистанційну форму. Навчальний рік загалом триватиме не менше, ніж 175 навчальних днів, і закінчиться не пізніше 30 червня 2026 року, а його структура та тривалість можуть коригуватися з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, 22 серпня Фокус розповідав, коли розпочнеться новий навчальний рік в Україні, в яких школах буде дистанційне навчання та скільки коштує підготовка дитини до занять.

В Міністерстві освіти й науки 26 серпня розповіли на запит hromadske, що з 1 вересня в Україні може закритися частина шкіл, оскільки Кабінет міністрів припиняє фінансування закладів, де навчається менше, ніж 45 дітей.

На перший дзвоник у Києві завітали аніматори в костюмах Лабубу та Балерини Капучини.