Учебный год 2025-2026: обнародованы даты школьных каникул в Киеве и других регионах

В Украине 1 сентября стартовал новый учебный год. Форму обучения и даты каникул каждая школа может выбирать самостоятельно, однако администрации украинских городов публикуют рекомендованные графики отдыха детей и последнего звонка.

В опубликованном на сайте департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации письме о структуре нового учебного года указано, что согласно постановлению Кабинета министров Украины он продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026-го. При этом каждая школа может самостоятельно решать, какой будет структура учебного года, до какой даты он продлится и в какой форме будет проходить обучение.

Учебный год 2025-2026 в Киеве

Согласно документу, департамент предлагает столичным школам такой график учебного года:

первый семестр — с 1 сентября до 24 декабря 2025 года;

второй семестр — с 12 января до 30 мая 2026 года.

Предложенный департаментом образования и науки график каникул в Киеве:

осенние — с 27 октября до 2 ноября 2025 года;

зимние — с 25 декабря 2025-го до 11 января 2026 года;

весенние — с 23 до 29 марта 2026 года.

Учеников первых классов предлагается отправить на дополнительные каникулы с 16 по 21 февраля.

Последний звонок в 2026 году в Киеве должен прозвучать 29 мая.

Учебный год 2025-2026 в Одессе

Департамент образования и науки Одесского городского совета сообщил, что учебный год 2025-2026 в городе продлится до 29 мая без продления на июнь.

График школьных каникул в Одессе:

осенние — с 27 октября по 2 ноября;

зимние — с 27 декабря по 11 января;

весенние — с 23 по 29 марта.

Стоит отметить, в городе из-за опасности российских обстрелов в этом году не проводили масштабных линеек.

Учебный год 2025-2026 в Днепре

Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета сообщал, что обучение в школах будет очным, но при необходимости родители смогут выбирать смешанную или полностью дистанционную форму. Учебный год в целом продлится не менее 175 учебных дней и закончится не позднее 30 июня 2026 года, а его структура и продолжительность могут корректироваться с учетом ситуации с безопасностью.

Напомним, 22 августа Фокус рассказывал, когда начнется новый учебный год в Украине, в каких школах будет дистанционное обучение и сколько стоит подготовка ребенка к занятиям.

В Министерстве образования и науки 26 августа рассказали на запрос hromadske, что с 1 сентября в Украине может закрыться часть школ, поскольку Кабинет министров прекращает финансирование заведений, где учится меньше, чем 45 детей.

На первый звонок в Киеве пришли аниматоры в костюмах Лабубу и Балерины Капучины.