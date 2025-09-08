"Вони цим скористалися": батько Парубія розповів, хто винен у вбивстві сина (відео)

Батько загиблого політика та громадського діяча Андрія Парубія переконаний, що вбивство його сина не було випадковим. Він пов’язує злочин із діяльністю російських спецслужб, які, за його словами, давно стежили за Андрієм.

Про це Володимир Парубій розповів в інтерв’ю виданню "Еспресо".

За словами батька, 54-річний Андрій Парубій, відомий своєю активною політичною та громадською діяльністю, неодноразово потрапляв у ситуації, де існувала загроза його життю. Володимир Парубій наголосив, що напад на сина був частиною системної роботи російських спецслужб.

"Не знаю, хто конкретно це зробив, але очевидно, що діяли люди, які добре знали його звички, місця перебування та розпорядок життя", – зазначив батько загиблого.

Він також розповів, що неодноразово попереджав сина про небезпеку, проте Андрій залишався відданим своїй справі та діяв без страху.

"Для нього взагалі не властиво було боятися, і він не боявся до кінця, і вони цим скористалися", – додав Володимир Парубій.

Батько переконаний, що вбивство не було спонтанним, адже його син потрапив до категорії людей, яких Кремль вважав небезпечними.

"І не лише тому, що Путін видав той 'вирок'. Там був не тільки Андрій, ще кілька людей", – сказав він.

Нагадаємо, 30 серпня цього року, у Львові було вчинено вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Нападник скоїв злочин просто на вулиці та зник із місця події, залишивши сліди та речові докази.

Як повідомляв Фокус, у вересні поліція провела обшуки у квартирі Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія. Там правоохоронці натрапили на низку знахідок, які можуть свідчити про ставлення чоловіка до Радянського Союзу і Росії.

Фокус також писав, що підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія — Михайло Сцельніков планував отримати гроші від спецслужб РФ та втекти за кордон.