"Они этим воспользовались": отец Парубия рассказал, кто виноват в убийстве сына (видео)

Отец погибшего политика и общественного деятеля Андрея Парубия убежден, что убийство его сына не было случайным. Он связывает преступление с деятельностью российских спецслужб, которые, по его словам, давно следили за Андреем.

Об этом Владимир Парубий рассказал в интервью изданию "Эспрессо".

По словам отца, 54-летний Андрей Парубий, известный своей активной политической и общественной деятельностью, неоднократно попадал в ситуации, где существовала угроза его жизни. Владимир Парубий отметил, что нападение на сына было частью системной работы российских спецслужб.

"Не знаю, кто конкретно это сделал, но очевидно, что действовали люди, которые хорошо знали его привычки, места пребывания и распорядок жизни", — отметил отец погибшего.

Он также рассказал, что неоднократно предупреждал сына об опасности, однако Андрей оставался преданным своему делу и действовал без страха.

"Для него вообще не свойственно было бояться, и он не боялся до конца, и они этим воспользовались", — добавил Владимир Парубий.

Отец убежден, что убийство не было спонтанным, ведь его сын попал в категорию людей, которых Кремль считал опасными.

"И не только потому, что Путин выдал тот 'приговор'. Там был не только Андрей, еще несколько человек", — сказал он.

Интервью с отцом Андрея Парубия

Напомним, 30 августа этого года, во Львове было совершено убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Нападавший совершил преступление прямо на улице и скрылся с места происшествия, оставив следы и вещественные доказательства.

Как сообщал Фокус, в сентябре полиция провела обыски в квартире Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве Андрея Парубия. Там правоохранители наткнулись на ряд находок, которые могут свидетельствовать об отношении мужчины к Советскому Союзу и России.

Фокус также писал, что подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия — Михаил Сцельников планировал получить деньги от спецслужб РФ и сбежать за границу.