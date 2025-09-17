Катастрофічна проблема: львівський депутат поскаржився на русифікацію міста (відео)

Львів втрачає статус україномовного міста, а на його вулицях дедалі більше російської мови. Про це відкрито заговорили місцеві депутати.

Related video

На такий момент на засіданні 43 сесії Львівської міської ради VIII скликання звернув увагу депутат від ВО "Свобода" Любомир Мельничук. Свій виступ з цього питання він опублікував у Facebook.

За його словами, він уважно прослухав звіти колег на сесії, проте не почув у них жодного слова про захист української мови.

"Якщо ми вийдемо зараз на вулицю, ми побачимо, як Львів потихеньку русифікується. Місто, яке ми з вами з гордістю називали як найбільш україномовне, мені здається, потроху втрачає цей статус. І це катастрофічно велика проблема", — наголосив Мельничук.

Він закликав інших і запевнив, що його колеги працюватимуть над відповідною програмою, щоб посилити позиції української мови, захистити її, і щоб Львів і загалом уся Україна були "тим джерелом, з якого йде українізація нашої країни".

У підписі до відео він додав:

"Русифікація Львова — це проблема, про яку не прийнято говорити. А це потрібно зупиняти, поки не пізно. Ми бачимо до чого призводить толерантність у цьому питанні. Мова має значення".

У серпні ЗМІ облетіла інформація про те, що у Львові стався мовний скандал між місцевою мешканкою та чоловіком і жінкою, які нібито переїхали на захід України з Харкова. Жінка, почувши російську мову, нагадала парі, що ті тікали від російських ракет, але продовжують говорити мовою агресора, а у відповідь почула ненормативну лексику.

Тим часом у Києві відкрили кафе, де не можна говорити російською, і ця ініціатива викликала неоднозначну реакцію серед українців.

Нагадаємо, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запевнила, що ідея створення "мовних патрулів" не відповідає її баченню роботи. За її словами, замість контролюючих механізмів робота офісу уповноваженого буде зосереджена на взаємодії з органами влади, освітніми установами та Національною комісією зі стандартів державної мови.

Івановська також пропонує прибрати російську мову зі списку тих, які потребують підтримки та особливого захисту.