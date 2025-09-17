Катастрофическая проблема: львовский депутат пожаловался на русификацию города (видео)

Львов теряет статус украиноязычного города, а на его улицах все больше русского языка. Об этом открыто заговорили местные депутаты.

На такой момент на заседании 43 сессии Львовского городского совета VIII созыва обратил внимание депутат от ВО "Свобода" Любомир Мельничук. Свое выступление по этому вопросу он опубликовал в Facebook.

По его словам, он внимательно прослушал отчеты коллег на сессии, однако не услышал в них ни одного слова о защите украинского языка.

"Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим, как Львов потихоньку русифицируется. Город, который мы с вами с гордостью называли как наиболее украиноязычный, мне кажется, понемногу теряет этот статус. И это катастрофически большая проблема", – подчеркнул Мельничук.

Он призвал других и заверил, что его коллеги будут работать над соответствующей программой, чтобы усилить позиции украинского языка, защитить его, и чтобы Львов и в целом вся Украина были "тем источником, из которого идет украинизация нашей страны".

В подписи к видео он добавил:

"Русификация Львова – это проблема, о которой не принято говорить. А это нужно останавливать, пока не поздно. Мы видим к чему приводит толерантность в этом вопросе. Язык имеет значение".

В августе СМИ облетела информация о том, что во Львове произошел языковой скандал между местной жительницей и мужчиной и женщиной, которые якобы переехали на запад Украины из Харькова. Женщина, услышав русский язык, напомнила паре, что те убегали от русских ракет, но продолжают говорить на языке агрессора, а в ответ услышала ненормативную лексику.

Тем временем в Киеве открыли кафе, где нельзя говорить на русском, и эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев.

Напомним, новая уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заверила, что идея создания "языковых патрулей" не соответствует ее видению работы. По ее словам, вместо контролирующих механизмов работа офиса уполномоченного будет сосредоточена на взаимодействии с органами власти, образовательными учреждениями и Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Ивановская также предлагает убрать русский язык из списка тех, которые нуждаются в поддержке и особой защите.