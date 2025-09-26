В ЗМІ повідомили про вихід ексвійськкома Борисова під 44 млн грн застави: адвокати заперечують

ЗМІ пишуть про вихід ексголови Одеського ОТЦК та СП Євгена Борисова з СІЗО 26 вересня під заставу в розмірі 44 мільйонів гривень. Захист Борисова спростовує ці повідомлення та запевняє, що колишній військком лишається в ізоляторі.

Про те, що за ексвійськкома Євгена Борисова була внесена застава, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Євген Плінський. Адвокат колишнього голови Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Олександр Маковецький, в коментарі "Суспільному" спростував цю інформацію.

"Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає", — сказав Маковецький.

Він додав, що справа Євгена Борисова за статтею 114-1 Кримінального кодексу України спрямована до Приморського районного суду Одеси. Востаннє йому подовжили запобіжний захід 20 вересня, тоді за іншою статтею суд зменшив суму застави на 1 млн грн — до 44,6 млн грн.

За словами адвоката, заставу неможливо внести без відома сторони захисту.

"Функцію супроводу здійснює хтось із захисників чи групи захисників", — пояснив він.

Журналіст Євген Плінський при цьому стверджував, що на вихід колишнього голови Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки нібито дали гроші зокрема юристи Віталій Сердюк й Олександр Бабіков, які захищали в судах колишнього президента Віктора Януковича.

"Цікаво, що серед переліку компаній та осіб, які "скинулися" на визволення Борисова з СІЗО, виявилися два адвокати президента-втікача Віктора Януковича", — заявив журналіст.

Олександр Бабіков також був заступником голови Державного бюро розслідувань з січня 2020-го, та був звільнений на початку листопада того ж року. В ДБР серед підстав звільнення називали конфлікт інтересів.

Справа Євгена Борисова: деталі

Державне бюро розслідувань (ДБР) після завершення розслідування кримінального провадження щодо Євгена Борисова 18 вересня повідомило, що він неправомірно оформив "бойову" травму та отримав від держави 250 тисяч гривень. Ексвійськком обвинувачується за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період), ч. 3 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа). Санкції цих статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

В липні 2024 року ДБР повідомляло, що Євген Борисов виїжджав з України у 2022-2023 роках і "лікував поранення" на Сейшелах. Крім використання підробленого документа, йому висунули обвинувачення у неявці на службу без поважних причин й ухиленні від обов’язків шляхом обману в умовах воєнного стану.

У квітні 2024 року в ДБР повідомляли за підсумками розслідування, що родина колишнього голови Одеського ОТЦК та СП купила дорогі авто в Україні та елітну нерухомість за кордоном на суму понад 190 млн грн, різниця з законними доходами становила понад 140 млн. Ексвійськкому Євгену Борисову було оголошено підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).