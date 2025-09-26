В СМИ сообщили о выходе экс-военкома Борисова под 44 млн грн залога: адвокаты отрицают

СМИ пишут о выходе экс-главы Одесского ОТЦК и СП Евгения Борисова из СИЗО 26 сентября под залог в размере 44 миллионов гривен. Защита Борисова опровергает эти сообщения и уверяет, что бывший военком остается в изоляторе.

О том, что за экс-военкома Евгения Борисова был внесен залог, сообщил в своем Telegram-канале журналист Евгений Плинский. Адвокат бывшего главы Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, Александр Маковецкий, в комментарии "Суспільному" опроверг эту информацию.

"Никто не вносил залог. Он еще находится в СИЗО. Таких денег нет", — сказал Маковецкий.

Он добавил, что дело Евгения Борисова по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины направлено в Приморский районный суд Одессы. Последний раз ему продлили меру пресечения 20 сентября, тогда по другой статье суд уменьшил сумму залога на 1 млн грн — до 44,6 млн грн.

По словам адвоката, залог невозможно внести без ведома стороны защиты.

"Функцию сопровождения осуществляет кто-то из защитников или группы защитников", — пояснил он.

Журналист Евгений Плинский при этом утверждал, что на выход бывшего председателя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки якобы дали деньги в частности юристы Виталий Сердюк и Александр Бабиков, которые защищали в судах бывшего президента Виктора Януковича.

"Интересно, что среди перечня компаний и лиц, которые "скинулись" на освобождение Борисова из СИЗО, оказались два адвоката беглого президента Виктора Януковича", — заявил журналист.

Александр Бабиков также был заместителем председателя Государственного бюро расследований с января 2020-го, и был уволен в начале ноября того же года. В ГБР среди оснований увольнения называли конфликт интересов.

Журналист сообщает, что экс-военком Борисов вышел из СИЗО под залог Фото: скриншот

Дело Евгения Борисова: детали

Государственное бюро расследований (ГБР) после завершения расследования уголовного производства в отношении Евгения Борисова 18 сентября сообщило, что он неправомерно оформил "боевую" травму и получил от государства 250 тысяч гривен. Экс-военный обвиняется по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период), ч. 3 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа). Санкции этих статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

В июле 2024 года ГБР сообщало, что Евгений Борисов выезжал из Украины в 2022-2023 годах и "лечил ранения" на Сейшелах. Кроме использования поддельного документа, ему предъявили обвинение в неявке на службу без уважительных причин и уклонении от обязанностей путем обмана в условиях военного положения.

В апреле 2024 года в ГБР сообщали по итогам расследования, что семья бывшего главы Одесского ОТЦК и СП купила дорогие авто в Украине и элитную недвижимость за рубежом на сумму более 190 млн грн, разница с законными доходами составляла более 140 млн. Экс-военному Евгению Борисову было объявлено подозрение по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение).