Фокус святкує день народження: 19 років актуальних та перевірених новин

Фокус логотип
29 вересня Фокусу виповнилося 19 років | Фото: Фокус

29 вересня Фокусу виповнилося 19 років. Саме в цей день 2006 року світ побачив перший друкований примірник журналу.

Останній рік виявився непростим не тільки для країни, але й для редакції. Так, частина співробітників мобілізувалася до Сил оборони України, а деякі рубрики сайту були перезапущені.

Та попри це сайт focus.ua продовжує працювати в режимі 24/7, а задача редакції залишається незмінною — оперативно та об'єктивно розповідати читачам про всі найважливіші події та історії. За останній рік командою видання були опубліковані не тільки десятки тисяч новин, але й сотні розлогих статей з ексклюзивними коментарями, подробицями, інфографіками та аналітикою.

Впродовж року редакція також підготувала та оприлюднила низку рейтингів. Серед них:

Тільки за 2025 рік Фокус став інформаційним партнером низки заходів та ініціатив, серед яких:

Наразі читати новини та статті від Фокусу можна не тільки на сайті focus.ua, але й у таких соцмережах:

  1. Facebook.
  2. Telegram.
  3. Instagram.
  4. X (колишній Twitter).
  5. LinkedIn.

Підписуйтеся, вмикайте сповіщення, заходьте на сайт та будьте у фокусі подій разом з нами. У планах команди — чимало амбітних сюрпризів для читачів!

Фокус — більше, ніж просто новини.

Обкладинка журналу Фокус від 25 лютого 2022 року
Обкладинка журналу Фокус, який мав надійти в продаж 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Обкладинка журналу Фокус від 28 січня 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 28 січня 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 14 лютого 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 14 лютого 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 10 грудня 2021 року
Обкладинка журналу Фокус від 10 грудня 2021 року, в якому публікувався рейтинг найвпливовіших людей України
Обкладинка журналу Фокус від 20 серпня 2021 року
Обкладинка журналу "Фокус" від 20 серпня 2021 року, в якому публікувався рейтинг "30 сучасників, які змінили Україну"
Обкладинка журналу Фокус від 6 серпня 2021 року
Обкладинка журналу Фокус від 6 серпня 2021 року, для якого дала ексклюзивне інтерв'ю перша леді України Олена Зеленська
Колонка Зеленського Фокусу
Ексклюзивна колонка президента України Володимира Зеленського для журналу Фокус, опублікована у випуску від 14 травня 2021 року
Обкладинка журналу Фокус від 25 грудня 2020 року
Обкладинка журналу Фокус від 25 грудня 2020 року, для якого дав ексклюзивне інтерв'ю президент України Володимир Зеленський
Перший номер журналу Фокус вийшов 29 вересня 2006 року
Перший номер журналу Фокус надійшов у продаж 29 вересня 2006 року
