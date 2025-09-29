Фокус святкує день народження: 19 років актуальних та перевірених новин

29 вересня Фокусу виповнилося 19 років. Саме в цей день 2006 року світ побачив перший друкований примірник журналу.

Related video

Останній рік виявився непростим не тільки для країни, але й для редакції. Так, частина співробітників мобілізувалася до Сил оборони України, а деякі рубрики сайту були перезапущені.

Та попри це сайт focus.ua продовжує працювати в режимі 24/7, а задача редакції залишається незмінною — оперативно та об'єктивно розповідати читачам про всі найважливіші події та історії. За останній рік командою видання були опубліковані не тільки десятки тисяч новин, але й сотні розлогих статей з ексклюзивними коментарями, подробицями, інфографіками та аналітикою.

Впродовж року редакція також підготувала та оприлюднила низку рейтингів. Серед них:

Тільки за 2025 рік Фокус став інформаційним партнером низки заходів та ініціатив, серед яких:

Наразі читати новини та статті від Фокусу можна не тільки на сайті focus.ua, але й у таких соцмережах:

Підписуйтеся, вмикайте сповіщення, заходьте на сайт та будьте у фокусі подій разом з нами. У планах команди — чимало амбітних сюрпризів для читачів!

Фокус — більше, ніж просто новини.