Фокус празднует день рождения: 19 лет актуальных и проверенных новостей
29 сентября Фокусу исполнилось 19 лет. Именно в этот день 2006 года свет увидел первый печатный номер журнала.
Последний год оказался непростым не только для страны, но и для редакции. Так, часть сотрудников мобилизовалась в Силы обороны Украины, а некоторые рубрики сайта были перезапущены.
Но несмотря на это сайт focus.ua продолжает работать в режиме 24/7, а задача редакции остается неизменной — оперативно и объективно рассказывать читателям обо всех важнейших событиях и историях. За последний год командой издания были опубликованы не только десятки тысяч новостей, но и сотни обширных статей с эксклюзивными комментариями, подробностями, инфографиками и аналитикой.
В течение года редакция также подготовила и обнародовала ряд рейтингов. Среди них:
- "Рейтинг самых влиятельных украинцев";
- "Топ надежных банков Украины";
- "Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины";
- "Топ лучших систем вооружения Украины".
Только за 2025 год Фокус стал информационным партнером ряда мероприятий и инициатив, среди которых:
- фестиваль "Червона Рута";
- конференция Grain Ukraine;
- Международный инвестиционный саммит: Jazz Business;
- кампания "Вкусно, потому что на дроны!" (призвана объединить заведения питания и закупить дроны для ГУР).
Сейчас читать новости и статьи от Фокуса можно не только на сайте focus.ua, но и в таких соцсетях:
Подписывайтесь, включайте оповещения, заходите на сайт и будьте в фокусе событий вместе с нами. В планах команды — немало амбициозных сюрпризов для читателей!
Фокус — больше, чем просто новости.