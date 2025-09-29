Поддержите нас UA
Фокус празднует день рождения: 19 лет актуальных и проверенных новостей

Фокус логотип
29 сентября Фокусу исполнилось 19 лет | Фото: Фокус

29 сентября Фокусу исполнилось 19 лет. Именно в этот день 2006 года свет увидел первый печатный номер журнала.

Последний год оказался непростым не только для страны, но и для редакции. Так, часть сотрудников мобилизовалась в Силы обороны Украины, а некоторые рубрики сайта были перезапущены.

Но несмотря на это сайт focus.ua продолжает работать в режиме 24/7, а задача редакции остается неизменной — оперативно и объективно рассказывать читателям обо всех важнейших событиях и историях. За последний год командой издания были опубликованы не только десятки тысяч новостей, но и сотни обширных статей с эксклюзивными комментариями, подробностями, инфографиками и аналитикой.

В течение года редакция также подготовила и обнародовала ряд рейтингов. Среди них:

Только за 2025 год Фокус стал информационным партнером ряда мероприятий и инициатив, среди которых:

Сейчас читать новости и статьи от Фокуса можно не только на сайте focus.ua, но и в таких соцсетях:

  1. Facebook.
  2. Telegram.
  3. Instagram.
  4. X (бывший Twitter).
  5. LinkedIn.

Подписывайтесь, включайте оповещения, заходите на сайт и будьте в фокусе событий вместе с нами. В планах команды — немало амбициозных сюрпризов для читателей!

Фокус — больше, чем просто новости.

Обложка журнала Фокус от 25 февраля 2022 года
Обложка журнала Фокус, который должен был поступить в продажу 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
Обложка журнала Фокус от 28 января 2022 года
Обложка журнала Фокус от 28 января 2022 года
Обложка журнала Фокус от 14 февраля 2022 года
Обложка журнала Фокус от 14 февраля 2022 года
Обложка журнала Фокус от 10 декабря 2021 года
Обложка журнала Фокус от 10 декабря 2021 года, в котором публиковался рейтинг самых влиятельных людей Украины
Обложка журнала Фокус от 20 августа 2021 года
Обложка журнала "Фокус" от 20 августа 2021 года, в котором публиковался рейтинг "30 современников, которые изменили Украину"
Обложка журнала Фокус от 6 августа 2021 года
Обложка журнала Фокус от 6 августа 2021 года, для которого дала эксклюзивное интервью первая леди Украины Елена Зеленская
Колонка Зеленского Фокусу
Эксклюзивная колонка президента Украины Владимира Зеленского для журнала Фокус, опубликованная в выпуске от 14 мая 2021 года
Обложка журнала Фокус от 25 декабря 2020 года
Обложка журнала Фокус от 25 декабря 2020 года, для которого дал эксклюзивное интервью президент Украины Владимир Зеленский
Первый выпуск Фокуса
Первый номер журнала Фокус поступил в продажу 29 сентября 2006 года.
