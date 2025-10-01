ЗС РФ убили в Дніпрі чоловіка, який одружився півтора тижні тому (фото)

27-річний Ярослав Бузько помер від отриманих травм після атаки російських безпілотників на центр Дніпра 30 вересня. У момент удару він сидів в офісі, поруч із яким вибухнув "Шахед". Його відвезли в лікарню, але врятувати не змогли.

Related video

Лише півтора тижні тому чоловік створив сім'ю зі своєю коханою. Про трагедію написала в соцмережі вдова загиблого Богдана Витязь.

"Сьогодні загинув мій чоловік. Його вбила проклята #осія. Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували в п'ятницю. Я не встигла замінити документи, як стала вдовою. Моє серце розбите. Я чесно не знаю, як впораюся з цією втратою, тому що ми були всім одне для одного. Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами, як сильно я тебе люблю", — написала дівчина, опублікувавши кадри з весілля.

Фото: Скриншот

Старший брат Ярослава, Сергій, розповів у коментарі "Суспільному", що дізнався про прильоти від матері, яка не могла додзвонитися Ярославу, і одразу ж набрав його номер. Додзвонитися зміг тільки на Telegram, і незнайомий голос відповів йому, що Ярослава везуть у "швидкій". За своїми каналами чоловік дізнався, куди привезли брата і куди до нього їхати.

"Молодий, ще тільки починав свій шлях. У нього тільки стало виходити все: він розвивав свою кар'єру. Півтора тижні тому одружився, вони кохали одне одного дуже... Це дуже болюча втрата. Він завжди був готовий допомогти друзям, сім'ї та всім небайдужим", — каже він.

За його словами, Ярослав дуже любив тварин і збирав корм для притулків.

Того дня він приїхав попрацювати в офіс і сидів біля вікна, коли прогримів вибух.

"Ти був для мене найсвітлішим, найдобрішим, найщирішим, найкращим братом і людиною в усьому світі! Хоч був молодшим за мене, але це не заважало бути взірцем і прикладом у багатьох моментах. Дуже люблю тебе, брате! Але 30.09.2025 країна, якій завжди заважають найсвітліші та найдобріші люди, забрала твоє життя [...] Це повне неосяжне спустошення", — написав він у соцмережі.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили по Дніпру безпілотниками, внаслідок чого було частково зруйновано або пошкоджено будівлі, згоріли автомобілі. Поранення дістали понад 30 осіб. Пізніше з'явилася інформація, що ці БпЛА були з особливою бойовою частиною.

Водночас російські окупанти обстріляли і Харків, а через дві години повторили атаку. Уночі місто пережило третій масований удар за добу.