ВС РФ убили в Днепре мужчину, который женился полторы недели назад (фото)

27-летний Ярослав Бузько скончался от полученных травм после атаки российских беспилотников на центр Днепра 30 сентября. В момент удара он сидел в офисе, рядом с которым взорвался "Шахед". Его отвезли в больницу, но спасти не смогли.

Всего полторы недели назад мужчина создал семью со своей возлюбленной. О трагедии написала в соцсети вдова погибшего Богдана Витязь.

"Сегодня погиб мой муж. Его убила проклятая #осия. Мы были замужем 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой. Мое сердце разбито. Я честно не знаю, как справлюсь с этой потерей, потому что мы были всем друг для друга. Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами, как сильно я тебя люблю", – написала девушка, опубликовав кадры со свадьбы.

Фото: Скриншот

Старший брат Ярослава, Сергей, рассказал в комментарии "Суспільне", что, узнал о прилетах от матери, которая не могла дозвониться Ярославу, и сразу же набрал его номер. Дозвониться смог только на Telegram, и незнакомый голос ответил ему, что Ярослава везут в "скорой". По своим каналам мужчина узнал, куда привезли брат и куда к нему ехать.

"Молодой, еще только начинал свой путь. У него только стало получаться все: он развивал свою карьеру. Полторы недели назад женился, они любили друг друга очень… Это очень болезненная потеря. Он всегда был готов помочь друзьям, семье и всем неравнодушным", – говорит он.

По его словам, Ярослав очень любил животных и собирал корм для приютов.

В тот день он приехал поработать в офис и сидел возле окна, когда прогремел взрыв.

"Ты был для меня самым светлым, добрым, искренним, лучшим братом и человеком во всем мире! Хотя был моложе меня, но это не мешало быть образцом и примером во многих моментах. Очень люблю тебя, брат! Но 30.09.2025 страна, которой всегда мешают самые светлые и добрые люди, унесла твою жизнь […] Это полное необъятное опустошение", – написал он в соцсети.

Фото: Скриншот

Напомним, ВС РФ ударили по Днепру беспилотниками, в результате чего были частично разрушены или повреждены здания, сгорели автомобили. Ранения получили более 30 человек. позже появилась информация, что эти БПЛА были с особенной боевой частью.

В то же время российские оккупанты обстреляли и Харьков, а через два часа повторили атаку. Ночью город пережил третий массированный удар за сутки.