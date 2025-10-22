Учитель у стані сп'яніння спровокував ДТП в Івано-Франківській області: загинув підліток

На Прикарпатті сталася смертельна ДТП за участі 23-річного вчителя образотворчого мистецтва, який, за даними слідства, кермував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. В аварії загинув 14-річний підліток і 21-річний пасажир авто, ще троє неповнолітніх дістали травми.

Про ДТП на Івано-Франківщині повідомила пресслужба обласної прокуратури. Трагедія сталася 21 жовтня в селі Красна Надвірнянського району.

За інформацією слідчих, вчитель образотворчого мистецтва керував автівкою Hyundai Tucson у стані алкогольного сп'яніння — в його крові було виявлено 1,38% проміле алкоголю. Чоловік не впорався з керуванням, автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з бетонною опорою.

В аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир, трьох дітей з травмами різного ступеня тяжкості доставили до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочали за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років та позбавлення права керувати авто на строк від семи до десяти років.

Наразі вирішується питання щодо затримання водія.

Правоохоронгці працюють на місці ДТП в селі Красна Фото: Facebook Авто в'їхало в бетонну опору Фото: Facebook

