Учитель в состоянии опьянения спровоцировал ДТП в Ивано-Франковской области: погиб подросток

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием 23-летнего учителя изобразительного искусства, который, по данным следствия, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В аварии погиб 14-летний подросток и 21-летний пассажир авто, еще трое несовершеннолетних получили травмы.

О ДТП на Ивано-Франковщине сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Трагедия произошла 21 октября в селе Красная Надворнянского района.

По информации следователей, учитель изобразительного искусства управлял автомобилем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения — в его крови было обнаружено 1,38% промилле алкоголя. Мужчина не справился с управлением, автомобиль выехал за пределы проезжей части и столкнулся с бетонной опорой.

В аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир, троих детей с травмами различной степени тяжести доставили в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры начали по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет и лишение права управлять авто на срок от семи до десяти лет.

Сейчас решается вопрос о задержании водителя.

Правоохоронгци работают на месте ДТП в селе Красная

