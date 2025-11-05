За ексвійськкома Борисова внесли 20 мільйонів застави: деталі

Заставу в розмірі 20 136 200 гривень внесли за колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Євгена Борисова. Він проходить фігурантом одразу за кількома кримінальними провадженнями.

Оплатило заставу 4 листопада товариство з обмеженою відповідальністю "Евагрейн", повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Державному бюро розслідувань.

Журналісти підрахували, що загалом у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова внесли вже понад 100 мільйонів застави.

У вересні журналіст Євген Плінський повідомляв, що 26 числа за ексвійськкома Євгена Борисова було внесено заставу в розмірі 44 мільйони гривень. Адвокат колишнього голови Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Олександр Маковецький, у коментарі"Суспільному" спростував цю інформацію.

Відео дня

Справа Євгена Борисова: деталі

Справа Євгена Борисова почалася влітку 2023 року з повідомлень у ЗМІ про те, що він нібито володіє статками, надто великими для заробітної плати голови обласного військкомату.

Правоохоронці звернули увагу на публікації медіа, провели розслідування і відкрили провадження за п'ятьма статтями Кримінального кодексу. Серед них — "організація легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом": ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209.

У липні 2023 року Борисова затримали в Києві, йому висунули підозри в незаконному збагаченні та умисному ухиленні від служби. Печерський районний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід. Правоохоронні органи пропонували заарештувати фігуранта з правом виходу під заставу в 150 млн грн. За нього внесли заставу в розмірі 12 млн гривень.

24 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський зняв Борисова з посади військкома. Щодо посадовців відкрили провадження слідчі ДБР.

19 липня того ж року голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що одеський військком Борисов "заробив" під час роботи в ТЦК 188 млн грн. З'ясувалося, що чоловік володіє майном сумарною вартістю 188 млн грн. З них понад 150 млн грн — ціна вілли в Іспанії. Серед іншого майна в нього нібито знайшли земельну ділянку, дві квартири, будинок в Одеській області, а також шість дорогих авто.

14 грудня 2023 року стало відомо про візит ДБР на об'єкти нерухомості, якими володіє родина Борисова. Один із них — маєток у Марбельї в Іспанії з дорогими меблями, басейном і зоною відпочинку вартістю приблизно 4 млн євро.

У ДБР розповіли про обшуки в Іспанії

У квітні 2024-го ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення Борисова, встановивши, що сім'я колишнього очільника Одеського ОТЦК і СП купила дорогі авто в Україні й елітну нерухомість за кордоном на суму понад 190 млн грн, різниця із законними доходами становила понад 140 млн. Ексвійськовому Євгену Борисову було оголошено підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

28 травня 2024 року співробітники Бюро повторно затримали екскерівника ТЦК. Борисову повідомили про підозру в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України). Нову підозру йому вручили просто на виході із СІЗО після того, як за нього внесли заставу в сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

За твердженням ексголови об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Борисов нібито законно виїжджав за кордон, щоб пройти лікування. Також з'ясувалося, що він "лікувався" на Сейшелах, коли виїжджав за кордон у 2022-2023 роках.

А 25 грудня 2024 року ДБР повідомило, що Борисов готувався втекти за кордон і оформив "травму" через місцеве відділення МСЕК.

18 вересня цього року слідчі офіційно заявили, що ексвійськком неправомірно оформив "бойову" травму та отримав від держави 250 тисяч гривень. Його звинувачували за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період), ч. 3 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) і ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа). Санкції цих статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

22 вересня 44 мільйони 422 тисячі та 1 гривня застави були внесені за Борисова були внесені за Борисова згідно з ухвалою Печерського районного суду. Серед заставодавців — адвокатське об'єднання "Авер Лекс", яке захищало в суді експрезидента Віктора Януковича, зокрема Віталій Сердюк.

Початкова сума була майже в 10 разів вищою, 400 млн, але потім суд зменшив до 44 млн.

Як уже говорилося вище, захист Борисова цю інформацію заперечував.

Фото: ТСН

31 жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід Борисову у справі про самовільне залишення частини — заставу у 20 млн грн. Засідання з обрання запобіжного заходу тривало майже місяць — з 3 жовтня. Сторона обвинувачення нарікала на те, що Борисов затягує процес, не з'являючись на судові засідання.

Нагадаємо, у НАЗК розкрили нові деталі справи ексвійськкома-мільйонера Борисова.