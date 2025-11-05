За экс-военкома Борисова внесли 20 миллионов залога: детали

Залог в размере 20 136 200 гривен внесли за бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Евгения Борисова. Он проходит фигурантом сразу по нескольким уголовным производствам.

Оплатило залог 4 ноября общество с ограниченной ответственностью "Эвагрейн", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.

Журналисты подсчитали, что всего же в трех из четырех уголовных производств за Борисова внесли уже более 100 миллионов залога.

В сентябре журналист Евгений Плинский сообщал, что 26 числа за экс-военкома Евгения Борисова был внесен залог в размере 44 миллиона гривен. Адвокат бывшего главы Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, Александр Маковецкий, в комментарии "Суспільному" опроверг эту информацию.

Дело Евгения Борисова: детали

Дело Евгения Борисова началось летом 2023 года с сообщений в СМИ о том, что он якобы владеет состоянием, слишком большим для заработной платы главы областного военкомата.

Правоохранители обратили внимание на публикации медиа, провели расследование и открыли производство по пяти статьям Уголовного кодекса. Среди них — "организация легализации средств, полученных преступным путем": ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209.

В июле 2023 года Борисова задержали в Киеве, ему предъявили подозрения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы. Печерский районный суд города Киева избрал ему меру пресечения. Правоохранительные органы предлагали арестовать фигуранта с правом выхода под залог в 150 млн грн. За него внесли залог в размере 12 млн гривен.

24 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский снял Борисова с должности военкома. В отношении должностных лиц открыли производство следователи ГБР.

19 июля того же года глава НАПК Александр Новиков сообщил, что одесский военком Борисов "заработал" во время работы в ТЦК 188 млн грн. Выяснилось, что мужчина владеет имуществом суммарной стоимостью 188 млн грн. Из них более 150 млн грн — цена виллы в Испании. Среди другого имущества у него якобы нашли земельный участок, две квартиры, дом в Одесской области, а также шесть дорогих авто.

14 декабря 2023 года стало известно о визите ГБР на объекты недвижимости, которыми владеет семья Борисова. Один из них — имение в Марбелье в Испании с дорогой мебелью, бассейном и зоной отдыха стоимостью около 4 млн евро.

В ГБР рассказали об обысках в Испании

В апреле 2024-го ГБР завершило расследование уголовного производства по незаконному обогащению Борисова, установив, что семья бывшего главы Одесского ОТЦК и СП купила дорогие авто в Украине и элитную недвижимость за рубежом на сумму более 190 млн грн, разница с законными доходами составляла более 140 млн. Экс-военному Евгению Борисову было объявлено подозрение по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение).

28 мая 2024 года сотрудники Бюро повторно задержали экс-руководителя ТЦК. Борисову сообщили о подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины). Новое подозрение ему вручили прямо на выходе из СИЗО после того, как за него внесли залог в сумме 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

По утверждению экс-главы объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Борисов якобы законно выезжал за границу, чтобы пройти лечение. Также выяснилось, что он "лечился" на Сейшелах, когда выезжал за границу в 2022-2023 годах.

А 25 декабря 2024 года ГБР сообщило, что Борисов готовился бежать за границу и оформил "травму" через местное отделение МСЭК.

18 сентября этого года следователи официально заявили, что экс-военком неправомерно оформил "боевую" травму и получил от государства 250 тысяч гривен. Его обвиняли по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период), ч. 3 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа). Санкции этих статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

22 сентября 44 миллиона 422 тысячи и 1 гривня залога были внесены за Борисова были внесены за Борисова согласно постановлению Печерского районного суда. Среди залогодателей – адвокатское объединение "Авер Лекс", которое защищало в суде экс-президента Виктора Януковича, в частности Виталий Сердюк.

Первоначальная сумма была почти в 10 раз выше, 400 млн, но потом суд уменьшил до 44 млн.

Как уже говорилось выше, защита Борисова эту информацию отрицала.

31 октября Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения Борисову в деле о самовольном оставлении части – залог в 20 млн грн. Заседание по избранию меры пресечения длилось почти месяц – с 3 октября. Сторона обвинения сетовала на то, что Борисов затягивает процесс, не появляясь на судебные заседания.

