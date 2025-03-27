Одолжил у пожилого человека: в НАПК раскрыли новые детали дела экс-военкома-миллионера Борисова

Бывший экс-военком Евгений Борисов заявил работникам НАПК, что наибольшую часть денег на покупку недвижимости в Италии взял в долг у человека 1936 года рождения.

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Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Евгений Борисов которого подозревают в незаконном обогащении на миллионы гривен, заявлял, что занял наибольшую часть денег у человека 1936 года рождения. Об этом руководитель Управления проведения мониторинга образа жизни и контроля полноты заполнения деклараций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Дмитрий Соколов рассказал в интервью "Главкому", опубликованном 26 марта.

По словам представителя НАПК, проверки активов экс-военкома в Испании продолжались около десяти месяцев.

"Был очень широкий круг лиц, через которых Борисов, как он сам объяснял, получал эти средства", — рассказал Дмитрий Соколов.

По его словам, Борисов утверждал, что наибольшую часть денег получил в долг от человека 1936 года. На время проверки он уже ушел из жизни по "странному стечению обстоятельств", поэтому расспросить его, чтобы проверить эту информацию, было уже невозможно.

"Причем перед тем, как умереть, этот человек одолжил Борисову все средства, которые заработал при жизни. И все эти версии надо проверять", — пояснил Соколов.

Дело Евгения Борисова: детали

"Украинская правда" в июне 2023 года опубликовала расследование, согласно которому семья военкома из Одессы Евгения Борисова купила в Испании недвижимость и автомобили на несколько миллионов долларов. Сам военный заявил, что торговлей в Испании занимается его жена и он "не влезает" в ее дела.

Глава объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 22 июня 2023 года сказала, что Евгений Борисов законно выезжал за границу для лечения.

На следующий день, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить одесского военкома Борисова.

24 июля 2023 года пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила о задержании бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Киеве по подозрению в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы.

28 мая 2024 года сотрудники ГБР повторно задержали Борисова после выхода из СИЗО несмотря на внесение залога в размере 12 млн грн по предыдущему обвинению. Сообщалось, что бывшего военкома подозревают в легализации незаконных доходов на сумму более 140 млн гривен. По информации правоохранителей, после выхода на свободу под залог он планировал выехать за границу и скрываться от следствия.

11 июля 2024 года пресс-служба ГБР рассказала, что Борисов "лечил ранения" на Сейшелах, когда выезжал за границу в 2022-2023 годах.

В ноябре 2024 года СМИ со ссылкой на данные судебного реестра писали, что Борисов пытался оформить инвалидность в СИЗО

25 декабря 2024 года в ГБР сообщили, что Евгений Борисов готовился сбежать за границу, оформив себе "небоевую травму", которые он якобы получил с апреля по июнь 2022 года. Оформление справки происходило через местную медико-социальную экспертную комиссию. В бюро рассказали, что бывшему военкому объявили новые подозрения по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование ВСУ, тюрьма 5-8 лет), ч. 1 ст. 366 (подделка документов должностным лицом, тюрьма до трех лет) и ч. 3 ст. 27 (организация преступления).