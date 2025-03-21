"Разоблачили друг друга": суд огласил приговор экс-нардепу и ее мужу, подробности

Бывшие парламентарий и депутат областного совета получили приговор за незаконное обогащение, "отмывание" и сокрытие имущества. Они должны передать 2 млн грн на нужды ВСУ и 20 млн — в государственный бюджет.

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Бывшего народного депутата Украины и ее мужа, бывшего депутата областного совета, Высший антикоррупционный суд признал виновными в незаконном обогащении 21 марта, сообщила пресс-служба САП в Telegram-канале. Официально имена и фамилии не сообщаются, но журналист Олег Новиков, специализирующийся на освещении деятельности Национального антикоррупционного бюро, утверждает, что речь идет об экс-нардепе от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной и ее муже Юрии Кормышкине.

Журналист Олег Новиков сообщает, что приговор ВАКС получила нардеп Ирина Кормышкина Фото: Скриншот

По словам журналиста Олега Новикова, Ирина и Юрий Кормышкины "разоблачили друг друга" в совершенных преступлениях.

Пресс-служба САП сообщила, что ВАКС 21 марта утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и бывшим народным депутатом и ее мужем.

Экс-парламентария суд признал виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) и ч. 1 368-5 УК Украины (незаконное обогащение), а ее мужа — ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Согласно этим статьям бывшая нардеп получила наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф 68 тыс. грн, а также на 2 года была лишена права занимать связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления должности. Ее мужу присудили аналогичное наказание.

На основании ст. 75 УК Украины суд освободил супругов от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, назначив испытательный срок 2 года.

Кроме того, экс-нардеп должна перечислить 20 млн грн в государственный бюджет, а также вместе с мужем передать 2 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что приговор можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

САП сообщила о приговоре экс-нардепу и ее мужу за незаконное обогащение Фото: Скриншот

Дело Ирины Кормышкиной: детали

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 17 октября 2024 года сообщили, что народного депутата подозревают в незаконном обогащении на 20 миллионов гривен. Следствие выяснило, что за незаконно полученные деньги подозреваемая через юридическое лицо купила дом вблизи Одессы. Журналист Олег Новиков отметил, что подозреваемая — парламентарий от "Слуги народа" Ирина Кормышкина (в девичестве Аллахвердиева).

23 октября САП сообщила, что народного депутата взяли на поруки председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. На следующий день Ким объяснил, что взял на поруки подозреваемую в незаконном обогащении Кормышкину, потому что знаком с депутатом 20 лет и "она добропорядочно ведет себя по следствию".

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины 9 января 2025 года сообщили, что действующий народный депутат получила подозрение в сокрытии имущества. По информации следствия, при заполнении е-декларации она скрыла данные о доме и земельных участках. Муж Ирины, Юрий Кормышкин, в комментарии журналистам "Суспільного" говорил, что Ирина не жила в указанном доме и не владела им.

23 января НАБУ и САП сообщили о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации мужу действующего на то время народного депутата. Юрий Кормышкин отреагировал в соцсетях и заявил, что ему сообщили о подозрении, потому что его жена, "которой предложили взять вину за преступление, которого она не совершала, на сделку со следствием не пошла".

Из анонса заседания комитета Рады по вопросам регламента и депутатской этики на 24 февраля стало известно, что Ирина Кормышкина сложила мандат нардепа. народный депутат Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") 25 февраля сообщил, что Рада поддержала сложение мандата Кормышкиной.