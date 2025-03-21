"Викрили один одного": суд оголосив вирок екснардепці та її чоловіку, подробиці

Колишні парламентарка і депутат обласної ради отримали вирок за незаконне збагачення, "відмивання" і приховування майна. Вони мають передати 2 млн грн на потреби ЗСУ і 20 млн — до державного бюджету.

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Колишню народну депутатку України та її чоловіка, колишнього депутата обласної ради, Вищий антикорупційний суд визнав винними в незаконному збагаченні 21 березня, повідомила пресслужба САП у Telegram-каналі. Офіційно імена та прізвища не повідомляються, та журналіст Олег Новіков, що спеціалізується на висвітленні діяльності Національного антикорупційного бюро, стверджує, що йдеться про екснардепку від "Слуги народу" Ірину Кормишкіну та її чоловіка Юрія Кормишкіна.

Журналіст Олег Новіков повідомляє, що вирок ВАКС отримала нардепка Ірина Кормишкіна Фото: Скриншот

За словами журналіста Олега Новікова, Ірина і Юрій Кормишкіни "викрили один одного" у вчинених злочинах.

Пресслужба САП повідомила, що ВАКС 21 березня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і колишньою народною депутаткою та її чоловіком.

Експарламентарку суд визнав винуватою у злочинах, передбачених ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) та ч. 1 368-5 КК України (незаконне збагачення), а її чоловіка – ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) і ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до цих статей колишня нардепка отримала покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та штраф 68 тис. грн, а також на 2 роки була позбавлена права обіймати пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування посади. Її чоловікові присудили аналогічне покарання.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив подружжя від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, призначивши іспитовий термін 2 роки.

Крім того, екснардепка повинна перерахувати 20 млн грн до державного бюджету, а також разом із чоловіком передати 2 млн грн на потреби Збройних сил України.

Зазначається, що вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення.

САП повідомила про вирок екснардепці та її чоловіку за незаконне збагачення Фото: Скриншот

Справа Ірини Кормишкіної: деталі

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 17 жовтня 2024 року повідомили, що народну депутатку підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень. Слідство з'ясувало, що за незаконно отримані гроші підозрювана через юридичну особу купила будинок поблизу Одеси. Журналіст Олег Новіков зазначив, що підозрювана — парламентарка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна (у дівоцтві Аллахвердієва).

23 жовтня САП повідомила, що народну депутатку взяли на поруки голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Наступного дня Кім пояснив, що взяв на поруки підозрювану у незаконному збагаченні Кормишкіну, бо знайомий із депутаткою 20 років і "вона добропорядно поводиться по слідству".

В пресслужбі Національного антикорупційного бюро України 9 січня 2025 року повідомили, що чинна народна депутатка отримала підозру у приховуванні майна. За інформацією слідства, при заповненні е-декларації вона приховала дані про будинок і земельні ділянки. Чоловік Ірини, Юрій Кормишкін, у коментарі журналістам "Суспільного" казав, що Ірина не жила в зазначеному будинку та не володіла ним.

23 січня НАБУ та САП повідомили про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і декларуванні недостовірної інформації чоловіку чинної на той час народної депутатки. Юрій Кормишкін відреагував у соцмережах і заявив, що йому повідомили про підозру, бо його дружина, "якій запропонували взяти провину за злочин, якого вона не скоювала, на угоду зі слідством не пішла".

З анонсу засідання комітету Ради з питань регламенту та депутатської етики на 24 лютого стало відомо, що Ірина Кормишкіна склала мандат нардепа. народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") 25 лютого повідомив, що Рада підтримала складання мандату Кормишкіною.