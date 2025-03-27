Позичив у літньої людини: в НАЗК розкрили нові деталі справи ексвійськкома-мільйонера Борисова

Колишній ексвійськком Євген Борисов заявив працівникам НАЗК, що найбільшу частину грошей на купівлю нерухомості в Італії взяв у борг у людини 1936 року народження.

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Колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Євген Борисов якого підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень, заявляв, що позичив найбільшу частину грошей у людини 1936 року народження. Про це керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Дмитро Соколов розповів в інтерв'ю "Главкому", опублікованому 26 березня.

За словами представника НАЗК, перевірки активів ексвійськкома в Іспанії тривали близько десяти місяців.

"Було дуже широке коло осіб, через яких Борисов, як він сам пояснював, отримував ці кошти", — розповів Дмитро Соколов.

За його словами, Борисов стверджував, що найбільшу частину грошей отримав у борг від людини 1936 року. На час перевірки вона вже пішла з життя за "дивним збігом обставин", тому розпитати її, щоб перевірити цю інформацію, було вже неможливо.

"Причому перед тим, як померти, ця людина позичила Борисову всі кошти, що заробила за життя. І всі ці версії треба перевіряти", — пояснив Соколов.

Справа Євгена Борисова: деталі

"Українська правда" в червні 2023 року опублікувала розслідування, згідно з яким сім'я військкома з Одеси Євгена Борисова купила в Іспанії нерухомість і автомобілі на кілька мільйонів доларів. Сам військовий заявив, що торгівлею в Іспанії займається його дружина та він "не влазить" у її справи.

Голова об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 22 червня 2023 року сказала, що Євген Борисов законно виїжджав за кордон для лікування.

Наступного дня, 23 червня, президент України Володимир Зеленський доручив звільнити одеського військкома Борисова.

24 липня 2023 року пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила про затримання колишнього одеського військкома Євгена Борисова у Києві за підозрою у незаконному збагаченні та умисному ухиленні від служби.

28 травня 2024 року працівники ДБР повторно затримали Борисова після виходу із СІЗО попри внесення застави в розмірі 12 млн грн за попереднім звинуваченням. Повідомлялося, що колишнього військкома підозрюють в легалізації незаконних доходів на суму у понад 140 млн гривень. За інформацією правоохоронців, після виходу на волю під заставу він планував виїхати за кордон і переховуватися від слідства.

11 липня 2024 року пресслужба ДБР розповіла, що Борисов "лікував поранення" на Сейшелах, коли виїжджав за кордон у 2022-2023 роках.

В листопаді 2024 року ЗМІ з посиланням на дані судового реєстру писали, що Борисов намагався оформити інвалідність у СІЗО

25 грудня 2024 року в ДБР повідомили, що Євген Борисов готувався втекти за кордон, оформивши собі "небойову травму", які він начебто дістав з квітня по червень 2022 року. Оформлення довідки відбувалося через місцеву медико-соціальну експертну комісію. В бюро розповіли, що колишньому військкому оголосили нові підозри за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання ЗСУ, тюрма 5-8 років), ч. 1 ст. 366 (підробка документів службовою особою, тюрма до трьох років) та ч. 3 ст. 27 (організація злочину).