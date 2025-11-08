Блекаут в Києві: як виглядає столиця після обстрілів РФ (відео)

У Києві внаслідок російського обстрілу більшість споживачів залишилися без електропостачання. В столиці України діють графіки відключення світла.

Росіяни масовано атакували енергооб'єкти України ракетами та дронами в ніч на 8 листопада. Нині у Києві та області діють графіки відключення світла. Редакція Новини.LIVE поділилась кадрами зі столиці у темряві.

Київ лишився без світла

Унаслідок російської атаки на енергетичні об'єкти столицю охопили масштабні відключення світла.

Магазини, аптеки та інші установи змушені працювати від генераторів або альтернативних методів живлення.

За графіками ДТЕК, кияни залишатимуться без електропостачання до дев'яти годин на добу.

Сьогодні обмеження подачі електроенергії діятимуть до кінця дня. Завтра, за повідомленням "Укренерго", у більшості регіонів України заходи обмеження споживання триватимуть протягом доби — для населення у межах 2-4 черг (ГПВ), а для промислових споживачів — за графіками ГОП із 00:00 до 23:59.

Відео дня

Нагадаємо, всі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію. Під управлінням компанії — три теплові електростанції: Трипільська (Київщина), Зміївська (Харківщина) та Вуглегірська (Донеччина).

А у ранковому матеріалі Фокус повідомляв про наслідки масованого удару ЗС РФ по Україні 8 листопада.