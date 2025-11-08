Блэкаут в Киеве: как выглядит столица после обстрелов РФ (видео)

В Киеве в результате российского обстрела большинство потребителей остались без электроснабжения. В столице Украины действуют графики отключения света.

Россияне массированно атаковали энергообъекты Украины ракетами и дронами в ночь на 8 ноября. Сейчас в Киеве и области действуют графики отключения света. Редакция Новини.LIVE поделилась кадрами из столицы в темноте.

Киев остался без света

В результате российской атаки на энергетические объекты столицу охватили масштабные отключения света.

Магазины, аптеки и другие учреждения вынуждены работать от генераторов или альтернативных методов питания.

По графикам ДТЭК, киевляне будут оставаться без электроснабжения до девяти часов в сутки.

Сегодня ограничения подачи электроэнергии будут действовать до конца дня. Завтра, по сообщению "Укрэнерго", в большинстве регионов Украины меры ограничения потребления будут продолжаться в течение суток — для населения в пределах 2-4 очередей (ГПВ), а для промышленных потребителей — по графикам ГОП с 00:00 до 23:59.

Напомним, все ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию. Под управлением компании — три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (Донецкая область).

А в утреннем материале Фокус сообщал о последствиях массированного удара ВС РФ по Украине 8 ноября.