Дружина Чернишова, який фігурує на "плівках Міндіча", подала на поділ майна, — ЗМІ

Світлана Чернишова, дружина ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, який проходить підозрюваним у розслідуванні НАБУ і САП про корупцію в енергетиці, подала на поділ майна.

Позов було подано до Печерського районного суду міста Києва ще 21 жовтня, коли Чернишов уже фігурував у корупційних скандалах, але ЗМІ стало про це відомо тільки зараз. Як пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на портал Судова влада України, відповідачем вказано її чоловіка.

У справі вже призначено склад суду.

Хто така Світлана Чернишова

Світлана Чернишова — докторка філологічних наук, професорка кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За даними ЗМІ, Олена Зеленська є кумою Чернишових, хрещеною їхньої доньки, проте ні перша леді, ні Світлана Чернишова цю інформацію не коментували.

Слідчі стверджували, що вона теж фігурує на записах. Так, у матеріалах провадження йдеться, як Олексій Чернишов отримав від фігурантів справи "Міндіча" гроші. Їх передаванням займалася дружина чиновника. Грошові кошти вручали в салоні краси в центрі Києва, що належить родині Цукермана.

Світлана Чернишова викладає в КНУ Фото: КНУ

"Українська правда" стверджувала, що Світлана Чернишова також нібито намагалася приховати матеріали, пов'язані з будівництвом чотирьох маєтків у Козині, у себе на роботі, проте в КНУ цю інформацію спростували.

Згідно з декларацією Олексія Чернишова, його сім'я володіє кількома офшорними компаніями, квартирою, земельною ділянкою, будинком у Козині площею 939 кв.м. і чотирма автомобілями. На Світлану зареєстровані квартира площею 45,9 кв. м. у Нікополі та ще чотири квартири у Києві.

Вона також має коштовності, серед яких — годинники Rolex і Ulysse Nardin, браслети, сережки, підвіски і каблучки Cartier, набір Van Cleef & Arpels, сумка від Hermes.

Світлана Чернишова і справа її чоловіка: що відомо

Зазначимо, що позов було подано до того, як громадськість шокувало розслідування НАБУ і САП, у якому фігурує і Чернишов, хоча він наполегливо заперечує будь-яку причетність до участі у схемах із відмивання грошей на хабарах і відкатах в енергетиці.

11 листопада Вищий антикорупційний суд оголосив Олексію Чернишову про підозру, 14-го вручив клопотання про арешт, а 18-го обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51 млн грн, яку за нього вже наступного дня внесли дві фізичні особи.

Чернишова, якого на записах, оприлюднених слідчими, називають "Че-Гевара", обвинувачують у незаконному збагаченні. За даними слідства, Чернишов і його довірена особа отримали понад $1,2 млн і майже 100 тис. євро готівкою. НАБУ і САП відкрили провадження за статтею 368-5 КК України. Слідство зафіксувало, що ексчиновник відвідував так звану "пральню" для легалізації коштів, контрольовану керівником викритої злочинної організації.

Під час розгляду справи захист підозрюваного наголошував, що все майно і рахунки подружжя Чернишових на сьогодні заарештовані ще з попереднього провадження за підозрою у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Тоді за нього внесли заставу в 120 млн грн. Серед тих, хто дав гроші, була і Світлана Чернишова. Спочатку від неї надійшло 10 млн грн, а потім — ще 2 668 грн. Судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, заощаджень дружини чиновника вистачило для внесення зазначеної суми.

Як стало відомо, найбільшу частину застави за Чернишова — 30 мільйонів гривень — сплатив Андрій Процик, імовірно, український адвокат.

Також повідомлялося, що Чернишов влаштував охорону і домашній персонал у "Нафтогаз".