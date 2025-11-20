Жена Чернышова, который фигурирует на "пленках Миндича", подала на раздел имущества, – СМИ

Светлана Чернышова, жена экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышова, который проходит подозреваемым в расследовании НАБУ и САП о коррупции в энергетике, подала на разделение имущества

Иск был подан в Печерский районный суд города Киева еще 21 октября, когда Чернышов уже фигурировал в коррупционных скандалах, но СМИ стало об этом известно только сейчас. Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на портал Судебные власти Украины, ответчиком указан ее муж.

По делу уже назначен состав суда.

Кто такая Светлана Чернышова

Светлана Чернышова – доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По данным СМИ, Елена Зеленская является кумой Чернышовых, крестной их дочери, однако ни первая леди, ни Светла Чернышова эту информацию не комментировали.

Следователи утверждали, что она тоже фигурирует на записях. Так, в материалах производства говорится, как Алексей Чернышев получил от фигурантов дела "Миндича" деньги. Их передачей занималась жена чиновника. Денежные средства вручали в салоне красоты в центре Киева, принадлежащем семье Цукермана.

Светлана Чернышова преподает в КНУ Фото: КНУ

"Украинская правда" утверждала, что Светлана Чернышова также якобы пыталась скрыть материалы, связанные со строительством четырех поместий в Козине, у себя на работе, однако в КНУ эту информацию опровергли.

Согласно декларации Алексея Чернышова, его семья владеет несколькими оффшорными компаниями, квартирой, земельным участком, домом в Козине площадью 939 кв.м. и четырьмя автомобилями. На Светлану зарегистрированы квартира площадью 45,9 кв. м. в Никополе и еще четыре квартиры Киеве.

У нее также есть драгоценности, среди которых – часы Rolex и Ulysse Nardin, браслеты, серьги, подвески и кольца Cartier, набор Van Cleef & Arpels, сумка от Hermes.

Светлана Чернышова и дело ее мужа: что известно

Отметим, что иск был подан до того, как общественность потрясло расследование НАБУ и САП, в котором фигурирует и Чернышов, хотя он упорно отрицает какую-либо причастность к участию в схемах по отмыванию денег на взятках и откатах в энергетике.

11 ноября Высший антикоррупционный суд объявил Алексею Чернышеву о подозрении, 14-го вручил ходатайство об аресте, а 18-го избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 51 млн грн, который за него уже на следующий день внесли два физических лица.

Чернышов, которого на записях, обнародованных следователями, называют "Че-Гевара", обвиняется в незаконном обогащении. По данным следствия, Чернышов и его доверенное лицо получили более $1,2 млн и почти 100 тыс. евро наличными. НАБУ и САП открыли производство по статье 368-5 УК Украины. Следствие зафиксировало, что экс-чиновник посещал так называемую "прачечную" для легализации средств, контролируемую руководителем разоблаченной преступной организации.

Во время рассмотрения дела, защита подозреваемого отмечала, что все имущество и счета супругов Чернышевых на сегодняшний день арестованы еще с предварительного производства по подозрению в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Тогда за него внесли залог в 120 млн грн. Среди тех, кто дал деньги, была и Светлана Чернышова. Сначала от нее поступило 10 млн грн, а затем – еще 2 668 грн. Судя по декларации Чернышова за 2024 год, сбережений жены чиновника хватило для внесения указанной суммы.

Как стало известно, наибольшую часть залога за Чернышова – 30 миллионов гривен – оплатил Андрей Процик, вероятно, украинский адвокат.

Также сообщалось, что Чернышов устроил охрану и домашний персонал в "Нафтогаз".