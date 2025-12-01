Залужний в Україні: ексголовком ЗСУ показав селфі з дружиною

Ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний показав у соцмережах фото з дружиною Оленою Залужною на тлі різдвяних декорацій. Імовірно, він повернувся додому.

Валерій Залужний опублікував допис про рідний дім 1 грудня на своїй сторінці у Facebook. Посол прикріпив до нього селфі з дружиною на тлі прикрашеної ялинки.

"Вдома найкраще", — підписав фото колишній головнокомандувач Збройних сил України.

Допис Залужного про повернення в Україну Фото: скриншот

Інших деталей щодо свого ймовірного повернення додому на момент публікації новини Валерій Залужний не розкривав.

Що відомо про дружину Валерія Залужного

49-річна Олена Залужна народилася 24 липня 1976 року. Її шлюб із 52-річним Валерієм Залужним триває понад 20 років. Спільних дітей пара не має, у Залужних є доньки Христина та Аріна від попередніх шлюбів. Ексголовком у своїх інтерв'ю розповідав, що Олена стала для нього справжньою опорою, та дякував їй за терпіння, віру та підтримку.

Валерій Залужний обіймає посаду посла України у Великій Британії з липня 2024 року.

