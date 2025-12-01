Залужный в Украине: экс-глава ВСУ показал селфи с женой

Экс-глава ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный показал в соцсетях фото с женой Еленой Залужной на фоне рождественских декораций. Вероятно, он вернулся домой.

Валерий Залужный опубликовал сообщение о родном доме 1 декабря на своей странице в Facebook. Посол прикрепил к нему селфи с женой на фоне украшенной елки.

"Дома лучше всего", — подписал фото бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Сообщение Залужного о возвращении в Украину Фото: скриншот

Других деталей относительно своего вероятного возвращения домой на момент публикации новости Валерий Залужный не раскрывал.

Что известно о жене Валерия Залужного

49-летняя Елена Залужная родилась 24 июля 1976 года. Ее брак с 52-летним Валерием Залужным длится более 20 лет. Совместных детей у пары нет, у Залужных есть дочери Кристина и Арина от предыдущих браков. Экс-глава в своих интервью рассказывал, что Елена стала для него настоящей опорой, и благодарил ее за терпение, веру и поддержку.

Відео дня

Валерий Залужный занимает должность посла Украины в Великобритании с июля 2024 года.

Напомним, украинская певица Ирина Билык 21 ноября рассказывала, как встретилась в Лондоне с Валерием Залужным, и показала особый подарок от него.

В своей колонке от 29 ноября Валерий Залужный предупредил украинцев об изнурительном противостоянии с РФ. По его словам, быстрый мир может привести к потере независимости, а победой для Украины может быть распад Российской империи.