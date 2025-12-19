Суддя у Харкові збила двох дівчат на пішохідному переході: ДБР відкрила справу
Одній із постраждалих дівчат 13 років, іншій - 14. ЗМІ повідомляють, що за кермом авто була суддя Валківського районного суду Харківської області Алла Токмакова.
У Харкові суддя скоїла ДТП на пішохідному переході – збила двох школярок. 19 грудня стало відомо, що постраждалі дівчата у важкому стані перебувають у реанімації. Про це повідомили Державне бюро розслідувань і Харківська обласна прокуратура.
Правоохоронці не називають імені судді, яка вчинила аварію. Але особу жінки вже встановили ЗМІ. Так, "Суспільне" повідомляє, що за кермом легковика перебувала Алла Токмакова.
"Суддя одного з районних суддів Харківської області, керуючи автомобілем Hyundai Accent, рухалася вулицею Дудинською в напрямку проспекту Любові Малої. Під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, який був позначений дорожнім знаком, вона не зменшила швидкість та не надала перевагу пішоходам, які в цей час переходили проїзну частину", — розповіла речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
У пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що постраждалі дівчата з тяжкими тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.
Олександра, мати 14-річної Кароліни, повідомила, що її донька після аварії на штучній вентиляції легенів, дівчинка має перелом черепа. Подружка Кароліни, 13-річна Оля, за даними міської ради, також у реанімації у тяжкому стані.
Правоохоронці додали, що зараз "вживаються всі необхідні процесуальні заходи для повідомлення судді про підозру".
Попередньо встановлено, що водійка була тверезою, зазначають у ДБР.
"Є відео з камери відеоспостереження з АЗС, яка розташована неподалік місця події, а саме ДТП. І це відео підтверджує, що дівчатка переходили дорогу по пішохідному переходу, водійка в цей час не гальмувала і їхала з такою швидкістю, що здійснила наїзд на цих двох потерпілих", — розповіла Чиріна.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.
Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.
