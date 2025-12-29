Рідні загиблої в полоні РФ Рощиної отримали допомогу з бюджету: нардеп підтвердив виплату

Нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що держава перерахувала родині загиблої в полоні журналістки Вікторії Рощиної 302 800 грн. Він зазначив, що в бюджеті на 2026 рік закладено кошти на виплати медійникам, постраждалим від війни.

Про нарахування виплати сім'ї Вікторії Рощиної народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив 29 грудня на своїй сторінці у Facebook. За його словами, він отримав підтвердження про переказ коштів від Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

"Жодні виплати не повернуть рідним Віку. Але це той мінімум, який держава зобов'язана зробити, щоб проявити повагу до своїх загиблих журналістів", — зазначив Юрчишин.

За словами нардепа, кошти на виплати постраждалим співробітникам медіа також закладені Кабінетом міністрів України в бюджет на 2026 рік.

Відео дня

"І це той випадок, коли я щиро хочу, щоб ці бюджетні статті залишалися недоторканими", — написав парламентар.

Родині загиблої в полоні РФ Вікторії Рощиною переказали 302 800 грн допомоги Фото: скриншот

Вікторія Рощина загинула в полоні РФ

Українська 26-річна журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території 3 серпня 2023 року. Вона хотіла поїхати до захоплених окупантами земель на сході України через територію РФ, щоб зробити репортаж, та потрапила в полон.

У жовтня 2024 року представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив смерть Рощиної в полоні та розповів, що вона мала бути в списках на обмін.

В лютому 2025 року Росія повернула закатоване тіло журналістки Рощиної без кількох внутрішніх органів.