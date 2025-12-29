Родные погибшей в плену РФ Рощиной получили помощь из бюджета: нардеп подтвердил выплату

Нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что государство перечислило семье погибшей в плену журналистки Виктории Рощиной 302 800 грн. Он отметил, что в бюджете на 2026 год заложены средства на выплаты медийщикам, пострадавшим от войны.

О начислении выплаты семье Виктории Рощиной народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил 29 декабря на своей странице в Facebook. По его словам, он получил подтверждение о переводе средств от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

"Никакие выплаты не вернут родным Вику. Но это тот минимум, который государство обязано сделать, чтобы проявить уважение к своим погибшим журналистам", — отметил Юрчишин.

По словам нардепа, средства на выплаты пострадавшим сотрудникам медиа также заложены Кабинетом министров Украины в бюджет на 2026 год.

"И это тот случай, когда я искренне хочу, чтобы эти бюджетные статьи оставались неприкосновенными", — написал парламентарий.

Семье погибшей в плену РФ Виктории Рощиной перевели 302 800 грн помощи Фото: скриншот

Виктория Рощина погибла в плену РФ

Украинская 26-летняя журналистка Виктория Рощина исчезла на оккупированной территории 3 августа 2023 года. Она хотела поехать в захваченные оккупантами земли на востоке Украины через территорию РФ, чтобы сделать репортаж, и попала в плен.

В октябре 2024 года представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил смерть Рощиной в плену и рассказал, что она должна была быть в списках на обмен.

В феврале 2025 года Россия вернула замученное тело журналистки Рощиной без нескольких внутренних органов.