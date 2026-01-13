Скандал з підпільною школою при монастирі: настоятель виїхав з України після розголосу, — ЗМІ

За даними журналістів, настоятель монастиря у Києві, при якому виявили підпільну школу з радянськими підручниками, міг залишити Україну на наступний день після публікації розслідування. Він нібито виїхав через пункт пропуску "Могилів-Подільський — Отач" і залишився в Молдові.

Про виїзд з України після скандалу з підпільною школою настоятеля чоловічого монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь", архієпископа Ісаакія Ворзельського (Федір Пилипович Андроник) пише 13 січня "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За інформацією інсайдерів, він виїхав з країни о 23:10 7 січня — на наступний день після публікації розслідування.

Джерела журналістів розповіли, що архієпископ Ісаакій Ворзельський виїхав з України до Молдови на автомобілі Тойота, який зазвичай користувався у Києві та вже майже тиждень перебуває на молдовській територій.

За словами розслідувачів, 61-річний Ісаакій Ворзельський не відповідав на дзвінки та повідомлення протягом останніх п'яти днів, тому отримати у нього коментар щодо інформації про виїзд з України не вдалося.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату митрополит Климент, за словами журналістів, сказав, що йому не відомо про виїзд Ісаакія Ворзельського.

"Я не в Києві знаходжуся. Я не маю такої інформації", — заявив митрополит.

Пізніше він додав, що журналісти, на його думку, "мають більше інформації".

"Ви вже мені тут за дві хвилини розповіли більше, ніж я собі навіть уявляв", — сказав священнослужитель.

Підпільна школа при монастирі УПЦ МП: деталі розслідування

Журналісти "Слідства.Інфо" опублікували розслідування про підпільну освіту при УПЦ МП. У ньому йшлося, що в Голосіївському районі Києва при монастирі Української православної церкви "Голосіївська пустинь" функціонує підпільна школа, де дітей вчать за радянськими підручниками та показують їм російські фільми. За словами розслідувачів, у закладі, який позиціонує себе як "сімейний клуб", повноцінно навчаються 5 днів на тиждень з групою подовженого дня 60 учнів з першого по дев’ятий клас. Журналісти зазначили, що в розкладі підпільної школи є предмет "слов’янська мова", на якому фактично викладається російська.

В коментарі "Суспільному" 7 січня голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент заявив, що йому не відомо про підпільну школу, що діє при монастирі у Києві, відео зняте "в незрозумілих приміщеннях", священний синод УПЦ не створював такого закладу і офіційно не реєстрував. За словами митрополита Климента, при монастирі "Голосіївська пустинь" діє лише Київська духовна академія.

Пресслужба Офісу Генпрокурора 7 січня повідомила, що за оприлюдненими журналістами фактами про підпільну школу при монастирі у Києві розпочато досудове розслідування.