Скандал с подпольной школой при монастыре: настоятель уехал из Украины после огласки, — СМИ

По данным журналистов, настоятель монастыря в Киеве, при котором обнаружили подпольную школу с советскими учебниками, мог покинуть Украину на следующий день после публикации расследования. Он якобы выехал через пункт пропуска "Могилев-Подольский — Отач" и остался в Молдове.

О выезде из Украины после скандала с подпольной школой настоятеля мужского монастыря "Свято-Покровская Голосеевская пустынь", архиепископа Исаакия Ворзельского (Федор Филиппович Андроник) пишет 13 января "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации инсайдеров, он выехал из страны в 23:10 7 января — на следующий день после публикации расследования.

Источники журналистов рассказали, что архиепископ Исаакий Ворзельский выехал из Украины в Молдову на автомобиле Тойота, которым обычно пользовался в Киеве и уже почти неделю находится на молдавской территории.

По словам расследователей, 61-летний Исаакий Ворзельский не отвечал на звонки и сообщения в течение последних пяти дней, поэтому получить у него комментарий относительно информации о выезде из Украины не удалось.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент, по словам журналистов, сказал, что ему не известно о выезде Исаакия Ворзельского.

"Я не в Киеве нахожусь. Я не имею такой информации", — заявил митрополит.

Позже он добавил, что журналисты, по его мнению, "имеют больше информации".

"Вы уже мне здесь за две минуты рассказали больше, чем я себе даже представлял", — сказал священнослужитель.

Подпольная школа при монастыре УПЦ МП: детали расследования

Журналисты "Слідства.Інфо" опубликовали расследование о подпольном образовании при УПЦ МП. В нем говорилось, что в Голосеевском районе Киева при монастыре Украинской православной церкви "Голосеевская пустынь" функционирует подпольная школа, где детей учат по советским учебникам и показывают им российские фильмы. По словам расследователей, в заведении, которое позиционирует себя как "семейный клуб", полноценно учатся 5 дней в неделю с группой продленного дня 60 учеников с первого по девятый класс. Журналисты отметили, что в расписании подпольной школы есть предмет "славянский язык", на котором фактически преподается русский.

В комментарии "Суспільному" 7 января глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что ему не известно о подпольной школе, действующей при монастыре в Киеве, видео снято "в непонятных помещениях", Священный синод УПЦ не создавал такого заведения и официально не регистрировал. По словам митрополита Климента, при монастыре "Голосеевская пустынь" действует только Киевская духовная академия.

Пресс-служба Офиса Генпрокурора 7 января сообщила, что по обнародованным журналистами фактам о подпольной школе при монастыре в Киеве начато досудебное расследование.