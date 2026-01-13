В Одесі продають позолочену 9-кімнатну квартиру за $900 тисяч: чим вона особлива (фото, відео)

В Одесі виставили на продаж дворівневу квартиру у самому центрі міста з дев’ятьма кімнатами, площею понад 500 квадратних метрів та з високими стелями. Наразі її ціна становить 900 тисяч доларів, також в неї входять меблі та оснащення.

Як йдеться в оголошенні на сайті агенції нерухомості "Прем'єр", ця квартира розташована на вул. Європейській (колишній Катерининській) у триповерховому будинку на останньому поверсі. Загальна площа становить 537,1 м², серед цього:

житлова — 357,6 м²;

кухня — 45 м²;

а висота стель — 3,45 м.

Також зазначається, що у помешканні є три спальні, кабінет, їдальня, зал, вітальня з каміном та три ванні кімнати. Ба більше, у нерухомості наявні баня та сауна, а також балкони. Щодо інших особливостей квартири, у ній сходи виконані з мармуру, підлога з паркету, меблі виготовлені з натурального дерева на замовлення. Натомість сантехніка, як йдеться в оголошенні, високої цінової категорії.

Фото, оприлюднені в оголошенні, можна описати лише словом "розкіш". Загалом, квартира нагадує музей: практично все оздоблено золотом, у кімнатах стоять статуї, а також є вітражі та колони.

Крім того, відео з цієї квартири на своїй сторінці у TikTok оприлюднила місцева рієлторка. За її словами, фактично квартира має десять кімнат, два рівні та оснащена індивідуальним опаленням.

З огляду на "королівські" умови у квартирі багато користувачів не змогли пройти повз можливості прокоментувати її. Дехто висловлював здивування ціною та розміром житла, зазначаючи, що таке може дозволити собі лише обмежене коло людей. Інші ж жартували про її розкіш: припускали, що разом із квартирою йде карета з кіньми або "кріпосні", а також дивувалися великій кількості кімнат та дорогому оздобленню. Були й коментарі, у яких користувачі дивувалися, що такі квартири зазвичай не продають без серйозної причини, і питали, чому власник вирішив її виставити на продаж.

Зокрема, у коментарях писали:

"Кріпосні входять у ціну квартири?";

"Соромлюсь спитати ціну";

"Всіх збентежив ремонт, квадратура… а причина продажу нікого не хвилює? Зазвичай таку нерухомість не виставляють на продаж просто так!";

"Там навіть таргани ходять у фраках";

"Я можу дозволити собі купити тільки дверну ручку…";

"Найкращий варіант — купити місту, як музей";

"Я правильно розумію, що до цієї квартири ще додається карета з запряженими конями та кучер, бо якось не пристало ходити на роботу пішки?".

