В Одессе продают позолоченную 9-комнатную квартиру за $900 тысяч: чем она особенная (фото, видео)

В Одессе выставили на продажу двухуровневую квартиру в самом центре города с девятью комнатами, площадью более 500 квадратных метров и с высокими потолками. Сейчас ее цена составляет 900 тысяч долларов, также в нее входят мебель и оснащение.

Как говорится в объявлении на сайте агентства недвижимости "Премьер", эта квартира расположена на ул. Европейской (бывшей Екатерининской) в трехэтажном доме на последнем этаже. Общая площадь составляет 537,1 м², среди этого:

жилая — 357,6 м²;

кухня — 45 м²;

а высота потолков — 3,45 м.

Также отмечается, что в доме есть три спальни, кабинет, столовая, зал, гостиная с камином и три ванные комнаты. Более того, в недвижимости имеются баня и сауна, а также балконы. Что касается других особенностей квартиры, в ней лестница выполнена из мрамора, пол из паркета, мебель изготовлена из натурального дерева на заказ. Зато сантехника, как говорится в объявлении, высокой ценовой категории.

Відео дня

Фото, обнародованные в объявлении, можно описать только словом "роскошь". В общем, квартира напоминает музей: практически все украшено золотом, в комнатах стоят статуи, а также есть витражи и колонны.

В Одессе продают позолоченную 9-комнатную квартиру за $900 тысяч Фото: Из открытых источников В Одессе продают позолоченную 9-комнатную квартиру за $900 тысяч Фото: Из открытых источников В Одессе продают позолоченную 9-комнатную квартиру за $900 тысяч Фото: Из открытых источников В Одессе продают позолоченную 9-комнатную квартиру за $900 тысяч Фото: Из открытых источников В Одессе продают позолоченную 9-комнатную квартиру за $900 тысяч Фото: Из открытых источников

Кроме того, видео из этой квартиры на своей странице в TikTok обнародовала местный риелтор. По ее словам, фактически квартира имеет десять комнат, два уровня и оснащена индивидуальным отоплением.

Учитывая "королевские" условия в квартире многие пользователи не смогли пройти мимо возможности прокомментировать ее. Некоторые выражали удивление ценой и размером жилья, отмечая, что такое может позволить себе лишь ограниченный круг людей. Другие же шутили о ее роскоши: предполагали, что вместе с квартирой идет карета с лошадьми или "крепостные", а также удивлялись большому количеству комнат и дорогой отделке. Были и комментарии, в которых пользователи удивлялись, что такие квартиры обычно не продают без серьезной причины, и спрашивали, почему владелец решил ее выставить на продажу.

В частности, в комментариях писали:

"Крепостные входят в цену квартиры?";

"Стесняюсь спросить цену";

"Всех смутил ремонт, квадратура... а причина продажи никого не волнует? Обычно такую недвижимость не выставляют на продажу просто так!";

"Там даже тараканы ходят во фраках";

"Я могу позволить себе купить только дверную ручку...";

"Лучший вариант — купить городу, как музей";

"Я правильно понимаю, что к этой квартире еще прилагается карета с запряженными лошадьми и кучер, потому что как-то не пристало ходить на работу пешком?".

Напомним, что народный депутат от Житомирщины Дмитрий Костюк в конце прошлого года получил в подарок 6 млн грн и уже через несколько дней приобрел квартиру в столице.

Также Фокус писал, что в прошлом году 18 декабря во время атаки РФ на Одессу один из вражеских дронов влетел в квартиру на 22-м этаже жилой многоэтажки