У Буковелі немає відключень світла: у "Прикарпаттяобленерго" розповіли, як таке може бути (відео)

У Буковелі спостерігаються величезні черги з відпочиваючих. На гірськолижному курорті не діють графіки відключень, оскільки адміністрація закуповує електроенергію з-за кордону.

У Буковелі помітили чималенький натовп людей, які намагалися скористатися підйомником. Відповідне відео з'явилося у мережі.

На кадрах помітно, як кілька десятків відпочиваючих стоять біля спеціального "ліфту", очікуючи, коли надійде їхня черга.

Коротеньке відео датоване суботою, 24 січня.

У коментарях користувачі зазначають, що у деякі дні очікувати у черзі доводиться по півтори години.

Фото: скріншот

Також коментатори дивуються, чому у Буковелі постійно "горить" світло.

Як дізналося "Суспільне", "Прикарпаттяобленерго" не застосовує графіки погодинних та аварійних вимкнень для Буковеля, оскільки той закуповує 15 мегаватів за кордоном. Окрім того, курорт має власну мережу генераторів.

Відео дня

Загалом в Івано-Франківській області вісім споживачів самотужки купують імпортну електроенергію для власних потреб, — пояснив глава обленерго Василь Костюк, додавши, що до всіх інших споживачів регіони ГАВ та ГПВ застосовуються "рівно".

Нагадаємо, телеведучий Сергій Притула висловився щодо критики людей, які відпочивають у Буковелі під час війни. Чоловік, який наразі активно займається волонтерством, впевнений, що гірськолижний курорт поповнює державну казну, бо туристи сплачують податки.

Фокус писав, що телеведучий Слава Дьомін відвідав Буковель на початку 2026 року. На гірськолижному курорті в Карпатах відпочивало доволі багато людей.