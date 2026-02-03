Хайпував на блекауті у Києві: поліція покарала блогера на лімузині з освітленням (відео)

Поліція притягнула до відповідальності блогера, який демонстративно їздив Києвом на лімузині з яскравим освітленням і хизувався пачками грошей, тоді як багато киян після ворожих обстрілів лишилися без опалення й електроенергії. Юнак вступив у конфлікт з літньою жінкою, яка зробила йому зауваження.

Про притягнення блогера до відповідальності за хайп на темі відключень світла повідомляє 3 лютого відділ комунікації поліції Києва. Відео з лімузином опубліковані в мережі TikTok під ніком romanostap13.

На відео можна побачити, як перехожа робить блогеру зауваження за те, що він показово їздить вулицями на лімузині з освітленням, коли у багатьох українців немає електроенергії та тепла.

"У мене світло є завжди вдома. А у вас нема?" — відповідає юнак.

Блогер у центрі Києві хизувався грошима на лімузині з яскравим освітленням Фото: Національна поліція

Правоохоронці розповіли, що побачили відео під час моніторингу соцмереж, і спільно з аналітиками кримінального аналізу столичного главку з'ясували, що його автором є 21-річний киянин. За даними слідства, він їздив центром міста в орендованому лімузині та "демонстративно хизувався пачкою грошей".

"Надалі, для більш ефектної картинки порушник спровокував конфлікт із перехожою, у ході якого з відвертою зневагою відповідав на зауваження літньої жінки, маючи на меті своїми діями викликати обурення серед громадян", — розповіли у відділі комунікації.

На юнака було складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство. Ця стаття передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

"Правоохоронці наголошують: у час, коли мешканці столиці долають труднощі, пов’язані із дефіцитом світла та тепла через ворожі атаки, демонстративні витівки заради лайків — це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку", — зазначили в поліції.

Блогера на лімузині покарали за хайп на темі блекаутів у Києві та провокацію конфлікту з перехожою Фото: Національна поліція

Відключення світла у Києві після обстрілів: деталі

Під час нічного обстрілу України 3 лютого під ударом були Київська, Харківська, Одеська, Вінницька, Сумська та Дніпропетровська області, ворог випустив понад 60 ракет різних калібрів та близько 500 БПЛА. Росіяни атакували зокрема об'єкти інфраструктури, у кількох регіонах сталися аварійні знеструмлення.

Моніторингові канали повідомляли, що під час масованого обстрілу в ніч на 3 лютого РФ атакувала лінію між АЕС і Києвом, коли співробітники енергокомпаній відновлювали мережу.

Народний депутат Сергій Нагорняк 3 лютого запропонував відвезти генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марка Рютте на Троєщину без опалення, щоб продемонструвати йому наслідки атак росіян.