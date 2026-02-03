Хайповал на блэкауте в Киеве: полиция наказала блогера на лимузине с освещением (видео)

Полиция привлекла к ответственности блогера, который демонстративно ездил по Киеву на лимузине с ярким освещением и щеголял пачками денег, в то время как многие киевляне после вражеских обстрелов остались без отопления и электроэнергии. Юноша вступил в конфликт с пожилой женщиной, которая сделала ему замечание.

О привлечении блогера к ответственности за хайп на теме отключений света сообщает 3 февраля отдел коммуникации полиции Киева. Видео с лимузином опубликованы в сети TikTok под ником romanostap13.

На видео можно увидеть, как прохожая делает блогеру замечание за то, что он показательно ездит по улицам на лимузине с освещением, когда у многих украинцев нет электроэнергии и тепла.

"У меня свет есть всегда дома. А у вас нет?" — отвечает юноша.

Блогер в центре Киеве щеголял деньгами на лимузине с ярким освещением Фото: Национальная полиция

Правоохранители рассказали, что увидели видео во время мониторинга соцсетей, и совместно с аналитиками криминального анализа столичного главка выяснили, что его автором является 21-летний киевлянин. По данным следствия, он ездил по центру города в арендованном лимузине и "демонстративно щеголял пачкой денег".

"В дальнейшем, для более эффектной картинки нарушитель спровоцировал конфликт с прохожей, в ходе которого с откровенным пренебрежением отвечал на замечания пожилой женщины, имея целью своими действиями вызвать возмущение среди граждан", — рассказали в отделе коммуникации.

На юношу был составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до 15 суток.

"Правоохранители отмечают: во время, когда жители столицы преодолевают трудности, связанные с дефицитом света и тепла из-за вражеских атак, демонстративные выходки ради лайков — это не креатив, а пренебрежение к обществу и публичному порядку", — отметили в полиции.

Блогера на лимузине наказали за хайп на теме блэкаутов в Киеве и провокацию конфликта с прохожей Фото: Национальная полиция

Отключение света в Киеве после обстрелов: детали

Во время ночного обстрела Украины 3 февраля под ударом были Киевская, Харьковская, Одесская, Винницкая, Сумская и Днепропетровская области, враг выпустил более 60 ракет различных калибров и около 500 БПЛА. Россияне атаковали в том числе объекты инфраструктуры, в нескольких регионах произошли аварийные обесточивания.

Мониторинговые каналы сообщали, что во время массированного обстрела в ночь на 3 февраля РФ атаковала линию между АЭС и Киевом, когда сотрудники энергокомпаний восстанавливали сеть.

Народный депутат Сергей Нагорняк 3 февраля предложил отвезти генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте на Троещину без отопления, чтобы продемонстрировать ему последствия атак россиян.