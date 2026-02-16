Погода 17 лютого: де в Україні похолодає до -18

Якщо 16 лютого вночі йшов сніг, а 15-го лив дощ, то 17 лютого в більшості регіонів України опадів не передбачається.

Мокрий сніг, дощ і поривчастий вітер очікуються тільки в південних областях, а також невеликий сніг на заході України, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 17 лютого в Україні

У вівторок температура повітря в різних регіонах суттєво відрізнятиметься. Вночі очікується -5 -12 градусів, у північній частині — від -12 до -18 градусів.

Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть -2 -7 градусів, на півночі країни — від -5 до -10 градусів, у південній частині, на південному сході, на Дніпропетровщині — від -2 до +2 градуси, а в Криму повітря прогріється до +3 +9 градусів.

Погода в Києві 17 лютого

У столиці через антициклон Felix 17 лютого опади малоймовірні. Вночі похолодає до -15 -17 градусів, удень температура повітря буде від -6 до -8 градусів. На дорогах ожеледиця.

У середу черговий циклон принесе в столицю ускладнення погоди і підвищення температури повітря, попередила Діденко, нагадавши, що південні циклони мають таку характерну особливість — ходять "серіями".

Через сніг та ожеледицю 16 лютого Київ став у заторах. Аналогічні ситуації були і в інших регіонах України.

Синоптики попередили пішоходів і водіїв про те, що складні погодні умови ще зберігаються, а тому попросили людей бути обережними та уважними на вулиці.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що в Україну прийде похолодання. Однак воно буде не таким тривалим, як попередні хвилі.

Харківський бабак Тимко 2 лютого спрогнозував, що весна прийде через шість тижнів.