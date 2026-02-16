Погода 17 февраля: где в Украине похолодает до -18

Если 16 февраля ночью шел снег, а 15-го лил дождь, то 17 февраля в большинстве регионов Украины осадки не предвидятся.

Мокрый снег, дождь и порывистый ветер ожидаются только в южных областях, а также небольшой снег на западе Украины, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода 17 февраля в Украине

Во вторник температура воздуха в разных регионах будет существенно отличаться. Ночью ожидается -5 -12 градусов, в северной части — от -12 до -18 градусов.

В течение дня столбики термометров будут показывать -2 -7 градусов, на севере страны — от -5 до -10 градусов, в южной части, на юго-востоке, в Днепропетровской области — от -2 до +2 градуса, а в Крыму воздух прогреется до +3 +9 градусов.

Погода в Киеве 17 февраля

В столице из-за антициклона Felix 17 февраля осадки маловероятны. Ночью похолодает до -15 -17 градусов, днем температура воздуха будет от -6 до -8 градусов. На дорогах гололедица.

В среду очередной циклон принесет в столицу усложнение погоды и повышение температуры воздуха, предупредила Диденко, напомнив, что южные циклоны обладают такой характерной особенностью — ходят "сериями".

Из-за снега и гололеда 16 февраля Киев стал в пробках. Аналогичные ситуации были и в других регионах Украины.

Синоптики предупредили пешеходов и водителей о том, что сложные погодные условия еще сохраняются, а потому попросили людей быть осторожными и внимательными на улице.

Напомним, ранее уже говорилось о том, что в Украину придет похолодание. Однако оно будет не таким продолжительным, как предыдущие волны.

Харьковский сурок Тимка 2 февраля спрогнозировал, что весна придет через шесть недель.