Київ солодко спав: у мережі з'явилися кадри останнього рейсу з Жулян напередодні вторгнення (відео)

24 лютого — чотири роки від дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, які змінили життя мільйонів людей. Для багатьох мирне життя вже здається чимось далеким і нереальним.

Напередодні сумної річниці в мережі з'явилося відео одного з останніх авіарейсів із мирної України. Літак, рейсом з аеропорту Жуляни, пролетів над сплячою столицею, яка наступного дня о 4:00 здригнеться від вибухів. Кадрами поділився і журналіст Андрій Цаплієнко.

"23.02.2022. Останній ранок мирного життя. У мережі з'явилося відео одного з останніх цивільних авіарейсів із Києва напередодні широкомасштабного вторгнення", — ідеться в підписі.

24 лютого 2022 року "Украерорух" закрив повітряний простір України для цивільної авіації. Також заборону ввели заборону на польоти було введено над територіями Росії, які межують з Україною.

Відео дня

Це було зроблено для того, щоб запобігти випадковим або навмисним атакам на цивільну авіацію.

Європейський авіаційний регулятор EASA неодноразово попереджав, що українське небо є активною зоною конфлікту і несумісне з безпечними цивільними рейсами.

До того ж у перші години війни ЗС РФ завдали ударів по аеропортах, пошкодивши або знищивши деякі з них.

Також російські окупанти знищили гордість української авіації — найбільший у світі лайнер "Мрія", який стояв у Гостомелі.

Коли над Україною знову полетять цивільні літаки, гадати не береться ніхто. Щойно з'являлися проблиски надії на врегулювання конфлікту, ЗМІ писали, що деякі авіакомпанії готові відновити польоти, однак до кінця четвертого року війни це питання так і залишається відкритим, і ніхто не називає можливих термінів.

10 квітня 2023 року Євроконтроль заявляв, що обмеження на польоти цивільної авіації в Україні можуть діяти до 2029 року. У відповідному прогнозі фахівці зазначили, що обмеження слід очікувати в повітряному просторі України, Білорусі, Росії та Молдови.

Раніше неодноразово обговорювалася можливість відновити авіасполучення з аеропортів на заході України. 12 березня 2024 року повідомлялося, що Україна працює над відновленням цивільного авіасполучення на базі одного з аеропортів, про що заявляв заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга. Він зазначав, це складне питання, яке включає в себе аспекти, пов'язані з безпекою та іншими технічними моментами.

У грудні того ж року старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон говорив про можливе відновлення польотів до кінця січня 2025 року. За його словами, 5-6 авіакомпаній захочуть відновити рейси, і у випадку з аеропортом "Львів" забезпечити страхування буде простіше. Водночас у столичному "Борисполі" заявляли, що готуються до відкриття.

Оскільки останнім часом удари ЗС РФ стали більш цинічними і спрямовані на цивільну інфраструктуру і мирне населення, зараз це питання практично не обговорюється.

Нагадаємо, науковець НАУ Валерій Романенко раніше пояснював, що балістичну ракету виявляють не одразу після пуску. За умови, що балістика запущена з Брянської області РФ, вона б долетіла до "Борисполя" всього за дві хвилини.

Також повідомлялося, чи може бути відновлено авіасполучення, і хто понесе відповідальність у разі нещасного випадку.