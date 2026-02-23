Киев сладко спал: в сети появились кадры последнего рейса из Жулян накануне вторжения (видео)

24 февраля — четыре года со дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которые изменили жизни миллионов людей. Для многих мирная жизнь уже кажется чем-то далеким и нереальным.

В канун печальной годовщины в сети появилось видео одного из последних авиарейсов из мирной Украины. Самолет, рейсом из аэропорта Жуляны, пролетел над спящей столицей, которая на следующий день в 4:00 содрогнется от взрывов. Кадрами поделился и журналист Андрей Цаплиенко.

"23.02.2022. Последнее утро мирной жизни. В сети появилось видео одного из последних гражданских авиарейсов из Киева накануне широкомасштабного вторжения", — говорится в подписи.

24 февраля 2022 года "Украэрорух" закрыл воздушное пространство Украины для гражданской авиации. Также запрет ввели запрет на полеты был введен над территориями России, которые граничат с Украиной.

Відео дня

Это было сделано для того, чтобы предотвратить случайные или преднамеренные атаки на гражданскую авиацию.

Европейский авиационный регулятор EASA неоднократно предупреждал, что украинское небо является активной зоной конфликта и несовместимо с безопасными гражданскими рейсами.

К тому же в первые часы войны ВС РФ нанесли удары по аэропортам, повредив или уничтожив некоторые из них.

Также российские оккупанты уничтожили гордость украинской авиации — крупнейший в мире лайнер "Мрия", который стоял в Гостомеле.

Когда над Украиной снова полетят гражданские самолеты, гадать не берется никто. Как только появлялись проблески надежды на урегулирования конфликта, СМИ писали, что некоторые авиакомпании готовы возобновить полеты, однако к концу четвертого года войны этот вопрос так и остается открытым, и никто не называет возможных сроков.

10 апреля 2023 года Евроконтроль заявлял, что ограничения на полеты гражданской авиации в Украине могут действовать до 2029 года. В соответствующем прогнозе специалисты отметили, что ограничения следует ожидать в воздушном пространстве Украины, Беларуси, России и Молдовы.

Ранее неоднократно обсуждалась возможность возобновить авиасообщение с аэропортов на западе Украины. 12 марта 2024 года сообщалось, что Украина работает над восстановлением гражданского авиасообщения на базе одного из аэропортов, о чем заявлял заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига. Он отмечал, это сложный вопрос, который включает в себя аспекты, связанные с безопасностью и другими техническими моментами.

В декабре того же года старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон говорил о возможном возобновлении полетов до конца января 2025 года. По его словам, 5-6 авиакомпаний захотят возобновить рейсы, и в случае с аэропортом "Львов" обеспечить страхование будет проще. В то же время в столичном "Борисполе" заявляли, что готовятся к открытию.

Поскольку в последнее время удары ВС РФ стали более циничными и направлены на гражданскую инфраструктуру и мирное население, сейчас этот вопрос практически не обсуждается.

Напомним, ученый НАУ Валерий Романенко ранее объяснял, что баллистическую ракету обнаруживают не сразу после пуска. При условии, что баллистика запущена из Брянской области РФ, она бы долетела до "Борисполя" всего за две минуты.

Также сообщалось, может ли быть возобновлено авиасообщение, и кто понесет ответственность при несчастном случае.