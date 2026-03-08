У Львові відбулася акція до Міжнародного дня жінок: демонстрантам кинули траурний вінок (відео)

Під час мирної акції, присвяченій правам жінок, невідомі у масках кинули траурний вінок. Подія сталася у Львові.

Невідомі чоловіки у масках намагалися кинути траурний вінок учасникам акції, яка відбувалася 8 березня біля Оперного театру у Львові. Про це повідомляють місцеві канали.

Під час акції юнаки та дівчата вимагали зупинити новий Цивільний кодекс України. Вони вважають, що оновлена редакція документу звужує права жінок та дотримання принципів рівності.

Акція за права жінок

Акція за права жінок

Акція за права жінок

Акція за права жінок

Декілька молодиків, які закривали обличчя чорними масками, старалися перекинути через поліцейський кордон траурний вінок, але він впав одразу за правоохоронцями, які стежили за порядком.

Невідомі кидають вінок

Також повідомляється, що почалась сутичка з поліцією й порушників нібито було затримано.

Нагадаємо, у проєкті нового Цивільного кодексу України планували змінити підхід до визначення мінімального віку для укладення шлюбу. У виняткових випадках шлюб дозволявся з 14 років.

Після скандалу Верховна Рада вилучила з проєкту Цивільного кодексу України № 14394 статтю 1478 про можливість укладення шлюбу в 14 років. Спікер парламенту Руслан Стефанчук виправдовувався, що інформація про зниження шлюбного віку не відповідала дійсності.

Також новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. Таке розпорядження набирає чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.