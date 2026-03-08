Во Львове состоялась акция к Международному дню женщин: демонстрантам бросили траурный венок (видео)

Во время мирной акции, посвященной правам женщин, неизвестные в масках бросили траурный венок. Происшествие произошло во Львове.

Неизвестные мужчины в масках пытались бросить траурный венок участникам акции, которая проходила 8 марта возле Оперного театра во Львове. Об этом сообщают местные каналы.

Во время акции юноши и девушки требовали остановить новый Гражданский кодекс Украины. Они считают, что обновленная редакция документа сужает права женщин и соблюдение принципов равенства.

Акция за права женщин Фото: скриншот

Несколько молодых людей, которые закрывали лица черными масками, пытались перебросить через полицейский кордон траурный венок, но он упал сразу за правоохранителями, которые следили за порядком.

Также сообщается, что началась стычка с полицией и нарушители якобы были задержаны.

Напомним, в проекте нового Гражданского кодекса Украины планировали изменить подход к определению минимального возраста для заключения брака. В исключительных случаях брак разрешался с 14 лет.

После скандала Верховная Рада изъяла из проекта Гражданского кодекса Украины № 14394 статью 1478 о возможности заключения брака в 14 лет. Спикер парламента Руслан Стефанчук оправдывался, что информация о снижении брачного возраста не соответствовала действительности.

Также новый проект Гражданского кодекса предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. Такое распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.