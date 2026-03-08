У мережі показали майже пусту залу під час концерту "Квартал 95", а зі сцени глузували з Єрмака

У Києві відбувся новий концерт студії "Квартал 95". У мережі звернули увагу на кількість глядачів у залі.

Під час концерту "Єдиний квартал", який 7 березня проходив у Палаці "Україна", глядачів було не так вже й багато. Про це повідомив громадський діяч Андрій Хрипта, який показав майже порожню залу.

"Аншлаг" на концерті свідчить, що нація почала виздоровлювати, — зазначив чоловік, додавши, що у зв'язку з цим його наповнює "стриманий оптимізм".

Народний депутат Олексій Гончаренко, який також відвідав захід, поділився власними враженнями від концерту, що тривав 3 години.

Виступ затримався на понад пів години, щоб зібралася хоч якась публіка, і артисти не виступали перед пустою залою, зауважив він. До того ж, після двох годин публіка з передніх рядів почала йти, не дочекавшись завершення.

Нардеп також звернув увагу, що серед глядачів не було політиків, зірок та різних відомих особистостей.

"Це вже далеко не той майданчик, яким від був 6 або 10 років тому, де можна було зустріти президентів, народних депутатів та бізнесменів", — констатує Гончаренко.

Також політик звернув увагу, що номери команди не відрізнялись гостротою та актуальністю, але вона почала глузувати з колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Окрім того, здивувався нардеп, на концерті майже не було зірок української естради.

"Дуже цікаво дізнатися, що ж у студії так впав авторитет?" — написав Олексій Гончаренко.

Зазначимо, "Єдиний квартал" проходить у Палаці "Україна" два дні поспіль, 7 та 8 березня. Квитки на подію коштують від 1800 до 2900 грн. Головна концертна сцена країни може розмістити 3605 глядачів у партері та на балконі.

Нагадаємо, актор Євген Кошовий запропонував "раз-на-раз" тим, хто критикує "Квартал 95".

Фокус писав, що у грудні 2025 року актори студії "Квартал 95" під час шоу-програми "Єдиний квартал" дозволили собі повеселитися зі своїх колишніх босів — Тімура Міндіча та Володимира Зеленського.